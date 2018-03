Var det mudderkagen? Publikums tilfredshed med Northside dalede

Når Northside 2018 går løs i juni i Ådalen, skal arrangørerne forsøge at få festivalens tilfredshedskurve tilbage på ret kurs.

For en publikumsundersøgelse lavet af Epinion for Northside efter sidste års festival viser, at publikums generelle tilfredshed dalede betragteligt i forhold til årene før. Tallene viser ganske vist, at 67 pct. af gæsterne var enten tilfredse eller meget tilfredse med festivalen, men årene før var det samme tal 83 pct., 88 pct. og 91 pct.

John Fogde, talsmand og booker for Northside, har især én forklaring på tallene:

Kritikken er blevet hørt, og vi har derfor planer om at nedsætte kapaciteten med nogle tusinde gæster. John Fogde, talsmand og booker for Northside Kritikken er blevet hørt, og vi har derfor planer om at nedsætte kapaciteten med nogle tusinde gæster.

»Det handler specielt om de forfærdelige vejrforhold, der gjorde pladsen svær at manøvrere rundt på. Det ændres forhåbentlig i år ved at nedsætte kapaciteten. Men vi har også sadlet om i forhold til programlægning, så vi vender tilbage til de gamle dyder. Folk har generelt efterspurgt musikalske overraskelser, og det forventer vi, at de i højere grad end i senere år får via dette års program, hvor der er rigtig mange nye internationale navne,« siger talsmanden og tilføjer:

»Så et stærkt program, færre gæster på pladsen og eksempelvis en opprioritering af området omkring Sideshow-teltet skulle gerne vende den negative udvikling.«

Et generelt kritikpunkt fra festivalgæsterne i 2017 er, at der var for mange mennesker på for lidt plads – de vil have en større festivalplads eller færre gæster. Og det får de i 2018, lover John Fogde:

»Vores vurdering er, at oplevelsen af for lidt plads primært kom, fordi vejret var så dårligt, og det derfor var svært at finde tørre steder at sidde ned. Men kritikken er blevet hørt, og vi har derfor planer om at nedsætte kapaciteten med nogle tusinde gæster, så folk kommer til at opleve, at de har bedre plads både til koncerterne og i de øvrige områder,« siger John Fogde.

Flere yngre gæster

På positivsiden viser publikums evaluering af musikken i 2017, hvor hovednavnene var Frank Ocean og Radiohead, en klar fremgang i forhold til 2016 med en gennemsnitskarakter på 7,6 mod 6,4 i 2016 målt på en skala fra 0 til 10.

Ser man på aldersfordelingen af gæsterne viser analysen, at gennemsnitsalderen på Northside 2017 var 33 år, hvilket var tre år lavere end i 2016.

Tilsvarende faldt andelen af gæster over 40 år i 2017, og andelen af 18-25-årige steg, så sidste års Northside var en yngre model af festivalen.

Publikum: Fem stjerner til Northside 2017

Men aldersfordelingen er ikke så afgørende for Northside, siger John Fogde:

»Vi hænger os ikke så meget i, hvor gamle gæsterne er, og den overordnede gennemsnitsalder er faktisk en del lavere, end den fremgår af Epinions undersøgelse, der kun er udfyldt af billetkøbere og ikke inkluderer de frivillige. Men vi er glade for, at vi stadig kan ramme bredt og tiltrække gæster i alle aldre,« siger han.

Som tidligere var der flere kvinder end mænd på festivalen, hvor gæsterne fordelte sig med 55 pct. kvinder og 45 pct. mænd i 2017.

Northside 2018 er 7.-9. juni med hovednavne som f.eks. Björk, Queens of the stone age, Beck, The National, A perfect circle og Liam Gallagher. På billetsalget kan festivalen notere særdeles stor interesse.

»Det går helt forrygende med billetsalget. Vi ligger foran alle år undtagen sidste år, og der er allerede udsolgt af endagsbilletter til fredag og lørdag. Så vi har helt klart en forventning om, at der bliver udsolgt til dette års festival,« siger John Fogde.