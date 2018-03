S og V afviser at binde potentielle lockoutpenge

Skal besparelser på lønninger fra en eventuel lockout forhåndsreserveres og sendes tilbage til de ramte fagområder i Aarhus Kommune eller bruges til at nedbringe kommunens gæld?

Forslagene er stillet af henholdsvis De Radikale og De Konservative. Men svaret på spørgsmålet er ingen af delene, mener Socialdemokratiets politiske ordfører, Anders Winnerskjold, som kalder forslagene en uskik.

»Man er lidt for hurtig på den, og det er ærgerligt, fordi man går mod traditionen i den danske model, hvor man fra politisk hold principielt skal blande sig uden om forhandlingerne,« siger han.

Forslag K og R Både De Konservative og De Radikale ønsker at forhåndsreservere penge, som Aarhus Kommune sparer på lønninger ved en eventuel lockout. Det Konservative Folkeparti skriver i sit byrådsforslag, at pengene skal bruges til gældsafvikling, fordi »beløbets størrelse er ukendt, og at øget gældsafvikling suverænt er det tiltag, der har den længst virkende positive effekt på kommunens budgetter – og dermed kommunens service«. De Radikale skriver i deres forslag, at man vil tilbageføre pengene fra en lockout proportionelt til de ramte fagområder, da partiet ønsker »at sende et kraftigt signal om, at en eventuel lockout aldrig må blive en kommunal spareøvelse«.

I flere andre kommuner har Enhedslisten og SF i fællesskab stillet forslag om at tilbageføre sparede midler fra lockouten proportionelt til de ramte fagområder. I Aarhus kommer forslaget altså fra De Radikale, men Anders Winnerskjold ser uhensigtsmæssige konsekvenser af forslaget.

S vil afbøde reform

»Det betyder, at de penge, vi eventuelt sparer på lønninger til djøfere og administrationsfolk, skal tilbageføres til deres områder. Altså at sparede penge på administration skal tilbageføres til administration. Vi mener, at der er velfærdsområder, der kan bruge pengene,« siger den politiske ordfører.

Heller ikke De Konservatives forslag møder opbakning fra Anders Winnerskjold, der kalder kommunens gæld sund.

Socialdemokraten opfordrer i stedet byrådet til at vente med at binde eventuelle besparelser ved lockouten, da regeringen har bebudet en ny udligningsreform, der ifølge Anders Winnerskjold kan koste Aarhus Kommune et tocifret millionbeløb.

»Vi ved ikke, hvor mange penge Aarhus Kommune står til at miste, men der har været tale om 75 mio. kr. Pengene fra lockouten kan være med til at afbøde konsekvenserne af udligningsreformen. Derfor er det ansvarligt at se på, hvor reformen lander, før vi binder lockoutpenge,« siger han.

Fiktive midler

Heller ikke Venstre støtter De Konservatives eller De Radikales forslag.

»I Venstre vil vi gerne undgå at bruge fiktive midler. Hvad enten det er på det ene eller andet formål. Derfor vil vi i første omgang have belyst den samlede økonomi ved at sende forslagene i magistraten, og derfra vil vi så tage stilling. Vi håber dog stadig, at der findes en løsning, inden det kommer så vidt,« siger Venstres politiske ordfører, Lene Horsbøl.