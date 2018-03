Iværksættere skal nytænke oplevelser i det østjyske

Den 24. april inviterer et nyt landsdækkende innovationsprojekt ved navn TourismX til audition for små og mellemstore virksomheder i Midtjylland.

Det er Dansk Kyst- og Naturturisme og Wonderful Copenhagen, der sammen står bag TourismX, som har til formål at styrke innovationskraften på turismeområdet.

Et dommerpanel bestående af nogle af landets skarpeste iværksættere, forskere og erhvervsfolk fra branchen vil evaluere de præsenterede idéer og tilbyde rådgivning og udvikling i et videre forløb til de personer eller grupper, hvis idéer vurderes at have det største potentiale.

TourismX stiller kompetent sparring til rådighed og skaber de bedst mulige rammer for at udvikle idéer og produkter til færdige koncepter eller prototyper, som kan testes blandt brugere og blive klar til markedet.

»Det er vigtigt, at vi lægger os i selen for hele tiden at udvikle og nytænke turismen i Midtjylland og resten af landet,« fortæller strategi- og udviklingschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme Birthe Jørgensen.

Mad på Djursland

Jakob Vinkler, restauratør og iværksætter, deltager i TourismX-projektet. Han står allerede bag Det Grænseløse Køkken, der udfolder sig på Djursland, hvor en gruppe større aktører inden for turismen er gået sammen om at nytænke madoplevelser i området.

I projektet kombineres kærligheden til mad med scenografiske virkemidler og sociale fællesskaber, og med den konstellation ønsker idémagerne at skabe et nyt oplevelsesrum for måltider:

»Tanken er, at vi vil starte et slags institut for måltider op og anvende fem forskellige ”scener” på Djursland. Sostrup Slot, Kattegatcentret, Karpenhøj Naturcenter, Det Grønne Museum og Madens Hus er alle i forskellige sammenhænge aktører, når det gælder turistattraktioner i dag. De vil så være omgivelser for forskellige madoplevelser,« fortæller Jakob Vinkler.

For ham er det tankevækkende, at langt de fleste restauranter i Danmark er bygget op på samme måde og driftes meget lig hinanden. Han håber, at projektet kan give anledning til interessante diskussioner mellem kokke, kunstnere og forskere og sætte gang i eksperimenter, som kan nytænke måden at beværte gæster på:

»Jeg håber, at vi ved at deltage i TourismX kan iværksætte nogle spændende +initiativer, som beskæftiger sig med måltidet som værktøj til at nedbryde barrierer mellem mennesker, og som i det hele taget kan være katalysator for kulturel udvikling. Derudover har vi også brug for sparring og hjælp i forhold til selve samarbejdet mellem de forskellige spillere i projektet,« siger han.

Der holdes audition for kreative tænkere i Østjylland i Ree Park, Ebeltoft, den 24. april.

Andre auditions holdes i Nordjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden i løbet af april og maj.

Den samlede projektsum for TourismX er 20 mio. kr., der kommer fra EU, de fem regioner samt private. Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Roskilde Universitet er videnspartnere i projektet.