Aarhus Lufthavn åbner ny rute til Berlin

Til september bliver det muligt at tage et fly fra Aarhus Lufthavn til Berlins Tegel-lufthavn to gange om ugen.

Det oplyser Aarhus Lufthavn i en pressemeddelelse, der også fortæller, at det er Europas næststørste lavprisflyselskab, britiske Easyjet, der skal flyve ruten, og det er angiveligt første gang, at Easyjet skal flyve ruter fra Vestdanmark.

Det glæder formand for lufthavnen, Torben Boldsen:

»Vi ser det som endnu et gennembrud for lufthavnen, at et af verdens største lavprisselskaber har fået øjnene op for Aarhus og vælger at etablere sig i byen. Vi har i lang tid haft en interesse i at få netop Easyjet til Aarhus, fordi det er det næste store skridt til at forløse lufthavnens potentiale,« siger formanden i en pressemeddelelse.

Berlin-ruten føjer sig til en stribe nye ruter fra Aarhus Lufthavn.

I 2017 indgik lufthavnen et større samarbejde med SAS omhandlende seks nye ruter til henholdsvis Oslo, Stockholm, München, Mallorca, Split og Nice. Derudover er ruten mellem Aarhus og Malaga blevet til en helårsrute, ligesom ruten mellem Aarhus og København er øget med 20 pct.

Udviklingen vender: Passagertal i vækst i Aarhus Airport

Derudover præsenterede Aarhus Lufthavn i 2017 nye ruter til henholdsvis Prag, Malaga, Gdansk og de græske feriedestinationer Sivota og Ithaca.

Flyvetiden til Berlin være være cirka 1 time og 15 minutter.