Kritik: Byrådsflertal øremærker penge fra eventuel konflikt

Med en forhåndsbeslutning om at reservere penge fra lockouten til de berørte velfærdsområder griber flertallet i Skanderborg Byråd ind i konflikten og risikerer at forlænge den.

Det mener Venstre i Skanderborg Byråd, der som det eneste parti valgte at stemme imod, da byrådet onsdag i sidste uge vedtog et forslag om at øremærke sparede penge fra en eventuel konflikt til de områder, hvor pengene spares.

»Det er dobbeltmoralsk og populistisk, at borgmesteren og flertallet på den ene side varsler lockout som arbejdsgiver, og på den anden side imødekommer de faglige organisationer ved at love, at pengene kommer tilbage til deres områder. Det kan betyde, at konflikten forlænges, for nu ved de faglige organisationer, at pengene kommer tilbage og kan bruges til forbedringer på deres områder,« siger Anders Laugesen, Venstres næstformand i økonomiudvalget.

Med forslaget vil konsekvensen af lockouten blive mindre. Anders Laugesen, næstformand i økonomiudvalget for Venstre. Med forslaget vil konsekvensen af lockouten blive mindre.

Han mener, at eventuelt sparede lønudgifter ved en konflikt skal indgå i de normale budgetforhandlinger, og han frygter, at beslutningen vil udvande KL’s lockout.

»Med forslaget vil konsekvensen af lockouten blive mindre, når pengene føres tilbage, og derved mister lockout-truslen sin effekt. Det er korrekt, at medarbejderne fortsat vil miste løn under konflikten, men hvis de sparede penge føres tilbage til områderne, kan de bruges til forbedringer, som også vil komme medarbejderne til gode,« siger Anders Laugesen.

Afvent konflikt

Han understreger, at kritikken ikke skyldes en særlig modvilje mod de faglige organisationer.

»Det er jo ikke, fordi vi er imod fagbevægelsen, og vi ønsker også bedre velfærd, men vi mener ikke, at der er behov for populistiske udmeldinger på nuværende tidspunkt, for det bliver en utidig indblanding i konflikten. Vi må vente med at finde de rette løsninger til efter konflikten,« siger Anders Laugesen.

Forslaget var stillet af SF, Enhedslisten og Alternativet, og et bredt flertal i byrådet endte med at vedtage følgende formulering:

»At det – såfremt overenskomstforhandlingerne på det kommunale område ender med konflikt – skal sikres, at eventuelle besparelser på lønkontoen i forbindelse med en faglig konflikt anvendes indenfor det udvalgsområde, hvor pengene er sparet. Udmøntningen af pengene skal ske politisk og med inddragelse af MED-organisationen.«

Borgmester Jørgen Gaarde (S) forstår ikke Venstres kritik. Han peger på, at et bredt flertal, kun undtaget ved Venstre, bakkede op om forslaget, der bidrager til at undgå eventuel usikkerhed om, hvor eventuelle sparede midler skal bruges.

»Det vigtigste for os og mig er, at vi ikke udtrykker en holdning i konflikten til KL eller arbejdstagere, men lader det gå sin gang. Det her handler ikke om den ene eller anden part, men om, at pengene kommer tilbage til de områder, de kom fra. Vi har ikke brug for at sende et forvirrende signal om, at de kan gå til hvad som helst,« siger han.

Flere forslag

I flere andre kommuner har Enhedslisten og SF fremsat enslydende forslag om at øremærke sparede midler under lockouten til de berørte områder. Enhedslistens repræsentant i Skanderborg, Maria Temponeras, afviser, at idéen kommer fra partiledelsen, men fortæller, at de i partiets diverse netværk selvfølgelig taler om, hvad de gør lokalt. Selv blev hun inspireret af en byrådskollega i Esbjerg, som for nylig har stillet enslydende forslag til brug af midler.

Strejke eller lockout Hvis overenskomst-forhandlingerne bryder sammen kan op mod 500.000 offentligt ansatte ende i strejke eller lockout i april.

Lønmodtagere på det statslige, kommunale og regionale område har varslet strejke fra den 4. april.

Kommunernes Landsforening har varslet lockout fra den 10. april.

I Favrskov fik Enhedslistens Bodil Kvistgaard Olsen generel opbakning til sit forslag, men byrådet valgte at skyde det til administrativ behandling efter en eventuel konflikt. Det kunne man også godt have gjort i Syddjurs, forklarer borgmester Ole Bollesen (A), men her vedtog man forslaget med en tilføjelse om, at det kun sker i det omfang, det kan lade sig gøre.

»Vi gør det overordnet for at sikre borgerne den service, de har krav på,« siger han.

Borgmesteren mener således ikke, at byrådet griber ind i konflikten, men derimod blot sørger for at opretholde kommunens serviceniveau.

»Man kan f.eks. godt lave ekstratimer på en skole, så det kompenserer for de timer, hvor eleverne ikke har lært noget,« mens det ifølge borgmesteren næppe vil give mening at allokere sparede midler til rådhusets administrative afdeling i form af merarbejde.

I Odder Kommune diskuterede byrådet den 19. marts samme forslag, og her stemte byrådsflertallet Enhedslistens forslag ned. Venstres Hans Hammann kaldte det direkte latterligt, fordi der stadig er så mange ubekendte. Byrådet mødtes således om at udskyde en beslutningen om, hvor eventuelt sparede midler skal bruges, til der reelt er nogle penge at fordele.

Løkke om truende storkonflikt: Jeg tænker slet ikke i regeringsindgreb

I Aarhus skal byrådet ved mødet den 4. april tage stilling til to forslag om brug af eventuelle besparelser. Men her er det Det Radikale Venstre, der har stillet forslag om, at en nettobesparelse på løn i forbindelse med en eventuel lockout tilbageføres proportionelt til de ramte fagområder, mens Det Konservative Folkeparti har stillet forslag om, at et evt. provenu som følge af en konflikt anvendes til at nedbringe gælden.