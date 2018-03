AGF’s cheftræner: Før havde vi 1.000 problemer. Nu har vi ét Seks intense og dramatiske gruppespilskampe venter AGF mod Hobro, Silkeborg og Helsingør i april

De stod der også sidste år. I det forjættede gruppespil. 1. division prøvede som besat at lokke de hvide soldater i fordærv, men det lykkedes ikke. Drengene fra Fredensvang vred sig fri og sendte først Esbjerg direkte i dybet, siden Viborg FF i kløerne på Helsingør.

Udgangspunktet for AGF’s gruppespil er bedre i år end sidste år. Her var spillerne fem point bag andenpladsen i puljen. I år starter de gruppespillet ét point foran Silkeborg på tredjepladsen. Men selvom udgangspunktet er bedre, så bliver det ikke nødvendigvis nemmere at undgå nedrykningspladserne. For holdene i puljen ligger tæt, og alle kampe bliver ekstremt vigtige.

Vi har gjort ekstremt mange ting rigtigt. Før havde vi 1000 problemer. Nu har vi ét. David Nielsen cheftræner Vi har gjort ekstremt mange ting rigtigt. Før havde vi 1000 problemer. Nu har vi ét.

Cheftræner David Nielsen forventer, at vi kommer til at se alle holdenes absolutte topniveau nu. Særligt Viborgs bøddel, FC Helsingør, forventer træneren meget af.

»Helsingør får du helt sikkert det bedste fra nu, for de er fuldstændig frigjorte. De kan ende op med at tage mange point i det her gruppespil, fordi Helsingør er et meget bedre hold, og fordi de kan frustrere alle hold på måden, de spiller. De går ud og spiller frisk til, for i deres hoveder er de indstillet på, at de alligevel ender på en af de sidste pladser,« siger han og fortsætter:

»Den frihed kan gøre, at hvis de andre tre hold låser sig, kan de ende i en situation, hvor afstanden bliver mindre og mindre og pludselig kan hoppe ud af det som et mirakel. Så alle hold har en mulighed for noget, og det vil ikke overraske mig, hvis Helsingør når at lukke, hvis ikke hele hullet, så store dele af det hul, de har op, i løbet af gruppespillet.«

Gruppespil AGF’s kampprogram 01.04: Hobro IK - AGF 08.04: AGF - Silkeborg IF 13.04: AGF - FC Helsingør 17.04: FC Helsingør - AGF 23.04: AGF - Hobro IK 30.04: Silkeborg IF - AGF

Træneren vurderer, at alle fire hold kommer til at starte gruppespillet på et jævnt niveau, og så vil forskellene på holdene vise sig over de seks kampe. Alle kampene vil være lige. Der er ”kun” fire points forskel mellem nr. 1 og nr. 3 i puljen, hvor der er 18 point at spille om. Derfor kan det blive ganske få point, der gør forskellen på, om man ender over eller under stregen og undgår nedrykningsspillet.

»Man kommer til at have mulighed for at vinde, og man kommer til at være i en situation, hvor man også kan tabe kampe. Sådan er det i et spil som dette, hvor vigtigheden af kampene bliver skruet op. Jeg ved godt, at en del af konceptet er, at det skal være dramatisk. Der er otte hold nu, der er havnet i en dans med døden, og det er bare sådan, det er. Det er vigtigt, at vi fortsætter med at holde det fokus, og det gør vi ikke, hvis bliver nervøse og vil til at gøre noget anderledes, fordi vi nu skal spille nedrykningsspil,« siger David Nielsen.

Martin Spelmann var med sidste år, da AGF rodede rundt i gruppespillet. Han betragter gruppespilskampene som pokalkampe, der både er sjove og spændende, selvom han da helst så, at de havde spillet med i mesterskabsspillet.

»Jeg ser det ikke som en ulempe, at vi har stået i det før og da slet ikke med den måde, vi håndterede det sidste år. Det viser jo, hvad man er lavet af, når man står i de her kampe. På en eller anden måde er det pokalkampe hver eneste uge. Især i vores gruppe, hvor vi alle er forholdsvis tæt. Det er noget, man skal kunne stå imod mentalt, for der er et kæmpe pres fra omgivelserne,« siger midtbanespilleren.

Optimisme på Fredensvang: Der skete et eller andet for AGF på den træningslejr Stemningen i AGF-truppen er bedre end længe. Spillerne kommer hinanden mere ved. Og det smitter af på banen.

AGF er det af de fire hold, der har haft det bedste forår og har samlet flest point. Det er det hold, der har ladet færrest mål gå ind. Men det er også det hold, der har scoret færrest mål.

»Vi mangler selvfølgelig at score nogle flere mål, det er ingen hemmelighed. På den anden side har der været point i de mål, vi har scoret. Lad os sige, at vi havde scoret lige så mange mål, som vi ikke har lukket ind, så havde vi vundet alle kampene. Vi går ikke fra at have været et hold, der har leveret på så lavt et niveau til pludselig at vinde alle kampene. For mig handler det ikke om, at vi skal gå ud og gør en masse ting anderledes, end hvad vi har gjort. Vi har gjort ekstremt mange ting rigtigt. Før havde vi 1.000 problemer. Nu har vi ét,« siger David Nielsen.