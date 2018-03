Bankdirektør: Usædvanlig stor optimisme i Østjylland

Der er store forventninger til fremtiden, hvis man spørger det østjyske erhvervsliv. Det konkluderede områdedirektør Torben R. Rasmussen, Sydbank, da der forleden var møde for 700 aktionærer på Hermans i Tivoli Friheden.

»Jeg har aldrig oplevet bedre stemning og optimisme med hensyn til fremtiden,« sagde Torben R. Rasmussen.

Det er væksten i de aarhusianske virksomheder samt store offentlige investeringer som Aarhus Universitetshospital i Skejby, der er de store drivkræfter for den lokale vækst, mener områdedirektøren.

At der er gang i erhvervslivets økonomi smitter af på privatøkonomien.

»Væksten og den fortsatte lave rente skaber stor efterspørgsel på boligmarkedet i Aarhus – særligt fra nye, stærke boligkøbere. Derfor er det også dejligt at se, hvordan man både i Aarhus og i de andre østjyske byer bygger helt nye bydele for at imødekomme denne vækst og tilflytning,« bemærkede Torben R. Rasmussen.

På aktionærmødet kunne han dog ikke lade være med at påpege nogle af de negative konsekvenser, der følger med den aktuelle vækst. For den betyder også, at virksomhederne får sværere ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Her oplever it- og byggebranchen i øjeblikket flaskehalse.

»Det kræver, at både virksomheder og kommuner bliver meget bedre til at modtage nye medarbejdere og tilflyttere,« sagde han.

Torben R. Rasmussen udtrykte også samme bekymring for detailhandlen, som for nylig blev luftet af formanden for Aarhus City Forening, Henrik Kleis, ved dennes generalforsamling tidligere på måneden.

»Selv om detailhandlen i Aarhus isoleret set har oplevet en lille positiv stigning i omsætning og indtjening i 2017, så er det min vurdering, at omsætningen kunne have været meget større, hvis midtbyen ikke havde været ramt af den dårlige infrastruktur, som gør, at mange handlende vælger at lægge deres indkøb et andet sted,« sagde Torben R. Rasmussen og understregede, at detailhandlen i mange af de mindre byer har det svært i øjeblikket.