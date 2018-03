Aarhusianske iværksættere har stor succes med at bringe kokke ind i hjemmet

Forestil dig dette scenario: Du skal holde en hyggelig aften hjemme hos dig selv, hvor du får 10 gæster på besøg til spisning. I dagene op til planlægger du, hvad der skal serveres for gæsterne, hvad de skal have at drikke osv. Indkøbene bliver lavet dagen inden, og på selve dagen går tiden med at gøre det hele klar. Og når gæsterne er taget hjem, står der en solid opvask, du skal kaste dig over.

Nogenlunde sådan forløber de fleste aftener, hvor man får mange gæster på besøg, men i Risskov har et aarhusiansk makkerpar fået stor succes ved at tilbyde en løsning, der fritager dig for alle madpligter, når du får gæster.

Det er Christoffer Tellefsen og Jacob Bülov Espensen, der i februar 2017 stiftede portalen Chefmade.dk. På portalen kan du vælge mellem 80 forskellige menuer fra danske restauranter, og så kommer der en kok hjem til dig og laver maden, serverer den og rydder det hele op igen.

»Når man er vært ved et middagsarrangement, går rigtig meget af tiden i køkkenet med at gøre maden klar, servere den, og det fjerner fokus fra det samvær, man gerne vil have med sine gæster. Ved at bruge Chefmade overlader man hele den del til en meget kvalificeret kok, så man kan koncentrere sig om at være vært og hygge sig med sine gæster,« siger Christoffer Tellefsen.

Millioner til at vokse

Allerede kort efter stiftelsen af Chefmade i februar 2017 købte Hungry Group 45 pct. af virksomheden. I februar 2018 kom der endnu engang nye millioner til virksomheden, da Kickass Capital købte sig ind i Chefmade for et millionbeløb.

Christoffer Tellefsen fortæller, at 2017 gik over al forventning for Chefmade, hvor der blev lavet langt flere bookinger gennem portalen, end de to iværksættere havde regnet med.

Chefmade Stiftet i februar 2017 af Christoffer Tellefsen, der har erfaring med salg, og Jacob Bülov Espensen, der har været kok på flere Michelin-restauranter. Kort efter stiftelsen købte Hungry Group 45 pct. af virksomheden. I februar 2018 fik Chefmade tilført flere millioner, da Kickass Capital købte sig ind. Kuvertpriserne begynder på 300 kr., mens de slutter på 1.200 kr. I prisen får man en kok hjem til sig, og denne har forberedt maden i sin restaurant og laver det færdigt hjemme hos dig. Kokken serverer maden og rydder op efter sig igen. Chefmade går efter at tidoble antallet af bookinger i 2018 i forhold til 2017. I 2019 vil den aarhusianske virksomhed havde bredt konceptet ud til udlandet.

Derfor har de store planer for 2018, hvor det har været nødvendigt med både mere kapital og viden, som Kickass Capital også bidrager med, hvis de målsætninger skal opnås.

»Vores mål er at tidoble vores antal bookinger i 2018. Det koster penge at vækste, og det er blandt andet derfor, at Kickass Capital er kommet ind. Samtidig har de også en masse kompetencer, vi kan trække på. Vi forventer at levere private dining-oplevelser for et stort tocifret millionbeløb i 2018,« siger Christoffer Tellefsen.

Adspurgt, hvor mange arrangementer Chefmade går efter at levere i 2018, vil Christoffer Tellefsen ikke give det præcise tal. Adspurgt, om det er tættere på 1.500 eller 10.000, siger han dog, at det er et sted derimellem.

Vil til udlandet

Hele idéen til Chefmade opstod, da Jacob Bülov Espensen, som er uddannet kok og har været kok på flere Michelin-restauranter, begyndte at lave private dining-oplevelser.

Jacob Bülov Espensen lavede dog private dining-oplevelser i den eksklusive klasse, hvor kuvertprisen lå på godt 2.000 kr. Kokken oplevede dog, at henvendelser begyndte at vælte ind fra nær og fjern, og henvendelserne begyndte også at komme fra det mere almindelige segment, som ikke ville betale 2.000 kr. pr. kuvert.

Derfor gik Jacob Bülov Espensen til sin ven Christoffer Tellefsen, der har stor erfaring med salg, og sammen lavede de Chefmade.

»Jacob Bülov Espensen havde fået omkring 1.700 henvendelser på arrangementer, inden han tog kontakt til mig. Så vi mente jo, at det var et hul i markedet, at der ikke var en portal som Chefmade. Derfor handlede 2017 om, at vi skulle bevise, at det koncept havde gang på jord, og det må man sige, at det har,« siger Christoffer Tellefsen.

Chefmade har i 2018 tilknyttet 165 restauranter på portalen, som er nøje godkendt af den tidligere Michelin-kok Jacob Bülov Espensen.

Derfor handler 2018 i høj grad om, at intensiveret digital markedsføring skal få endnu flere kunder i butikken, inden Chefmade vil realisere sin næste ambition.

»Vores plan er, at 2018 skal være et år, hvor hele virksomheden skal have rigtig meget gas. Derefter er det planen, at vi i 2019 vil have konceptet bredt ud til udlandet. Når vi skal brede Chefmade ud til udlandet, begynder vi med én by ad gangen. Vi har endnu ikke lagt os helt fast på, hvor vi vil begynde, men det er noget af det, som vi kigger på,« siger Christoffer Tellefsen.