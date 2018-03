Ny bydel: Brokvarteret skal være lidt Soho-agtigt

Taler man om ”Trekantområdet”, er det jo som oftest Vejle, Kolding og Fredericia, men Aarhus har faktisk også sit eget trekantområde.

Det ligger indrammet af Søren Frichs Vej, P. Hiort Lorentzens Vej og Ringgaden og har hidtil primært været brugt som industriområde, men i fremtiden vil en god del af trekanten blive et byrumsområde i stil med det trendy New York-kvarter Soho med townhouses, kartoffelrækker og den slags.

I forvejen er Casa i gang med at opføre det såkaldte Trianglen-byggeri på en del af trekantområdet ud mod Søren Frichs Vej, men nu er der også planer for den øvrige del.

Det er usædvanligt, at et så stort område frigøres så tæt på centrum i landets næststørste by. Nikolaj Stampe, ejendomschef i PKA Det er usædvanligt, at et så stort område frigøres så tæt på centrum i landets næststørste by.

Det er entreprenørvirksomheden A. Enggaard, der har købt den tidligere Stark-ejede trælastgrund på 25.000 kvm mellem Ringgadebroen og Søren Frichs Vej på stykket langs med P. Hiort Lorenzens Vej.

Plads til unge og ældre

Her skal A. Enggaard i samarbejde med PKA opføre en ny bydel på 57.000 etagemeter under navnet Brokvarteret. Bydelen skal blandt andet bestå af 700 nye boliger og et mindre antal detailforretninger. Boligerne kommer til at bestå af både ejerlejligheder, udlejningslejligheder, almennyttige boliger og ungdomsboliger.

»Vi vil skabe et meget varieret område med plads til både unge, ældre og børnefamilier, og der bliver både bygget ejer- og lejeboliger, ligesom 20 pct. af boligerne bliver almene boliger. Derudover bliver der også gjort plads til, at der kan bygges en daginstitution i området,« fortæller projektchef Jens Skinnebach fra A. Enggaard.

Brokvarteret får både ejerlejligheder, udlejningslejligheder, almennyttige boliger og ungdomsboliger. Visualisering: A. Enggaard.

Sælger af grunden er Stark, der i øjeblikket har et stort lager på området ved P. Hiort Lorenzens Vej, og det skal snart flyttes væk fra centrum og skabe plads til den nye bydel.

Stort potentiale

Pensionsselskabet PKA er medinvestor og ejendomschef Nikolaj Stampe ser frem til at tage hul på et nyt vækstkapitel i Aarhus:

»Vi ser et meget stort potentiale i Aarhus generelt og i Brokvarteret specifikt. Det er usædvanligt, at et så stort område frigøres så tæt på centrum i landets næststørste by. Bydelen får en central placering midt i Aarhus tæt på grønne arealer og ikke mindst Godsbanen, som er et område i rivende udvikling,« siger han i en omtale af projektet.

Det er ikke første gang, at A. Enggaard og PKA indgår et partnerskab om byudvikling i Aarhus. I 2015 indgik parterne et strategisk samarbejde om opførelse af 1.200 boliger i Ceresbyen, Skejby og Brabrand.

Indflytning i 2020

Lokalplanforslaget for området er på vej til magistraten, hvor det er på dagsordenen tirsdag den 3. april.

Ifølge indstillingen lægges der i Brokvarteret op til erhverv og dagligvarebutikker i stueetagen langs Søren Frichs Vej, og bebyggelsen skal bestå af karréer på fire-syv etager og et højhus på op til 13 etager.

Forventningen hos A. Enggaard er, at lokalplanarbejdet kan være afsluttet, så byggeriet kan gå i gang til sommer, og målet er ifølge Jens Skinnebach, at de første boliger kan være klar til indflytning i midten af 2020.

For entreprenøren passer projektet tidsmæssigt meget fint med, at hele Ceres-byggeriet, som A. Enggaard også har stået for, vil være afsluttet i slutningen af i år.