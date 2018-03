Byggesager går langsommere igennem

Efter flere år med kritik fik Aarhus Kommune i foråret 2017 styr på problemerne med at ekspedere byggesager hurtigt nok.

Men siden juli 2017 har 10 byggesagsbehandlere sagt deres job op i afdelingen Byggeri, og konsekvensen viser sig nu i langsommere byggesagsbehandlingstider for erhvervsbyggeri i januar og februar i år. Tal fra Aarhus Kommune viser, at kommunen i februar kun nåede at sagsbehandle 38 pct. af alle ansøgninger om erhvervsbyggerier inden for det fastsatte mål på 55 dage.

»Årsagen er en reaktion på opsigelserne. Det er heldigvis ikke normalen, at vi oplever en sådan samtidighed i opsigelserne, og der har været meget forskellige årsager til opsigelserne. Det har bl.a. handlet om geografi, nye uddannelser og udviklingen af egen virksomhed,« siger Ann Hamborg, som er chef for Byggeri, Center for Miljø og Energi, Aarhus Kommune.

Ifølge Ann Hamborg havde de 10 medarbejdere i gennemsnit godt fem års anciennitet. Kommunen har efterfølgende ansat ni nye medarbejdere til afdelingen.

»Selvom vi har haft en positiv rekrutteringsproces, påvirker en sådan samtidighed (i opsigelserne, red.) naturligvis sagsbehandlingstiden i en overgang. Det er ikke muligt at sætte tal på, hvor meget ændringerne har betydet, men allerede nu er de nye medarbejdere så godt inde i arbejdet, at vi kan se, at udviklingen igen går i den rigtige retning,« siger Ann Hamborg, som forventer, at der vil være styr på sagsbehandlingstiderne på erhvervsområdet igen om nogle få måneder.

Lave karakterer

Aarhus Kommune har gennem mange år fået lave karakterer for behandlingstiden af byggeansøgninger, når virksomhederne har gennemgået erhvervsklimaet. I Dansk Industris undersøgelse ”Lokalt Erhvervsklima 2017” blev Aarhus placeret som nr. 92 af 96 deltagende kommuner vedr. sagsbehandling af byggesager. Den lokale afdeling af arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen Dansk Byggeri er ikke begejstret for de nye tal.

»Kommunen har lovet gang på gang, at det skulle være slut med de lange sagsbehandlingstider på byggesagsområdet. Det bremser byggerierne unødigt, og nok er nok for os. Det kan ikke blive ved. Aarhus Kommune bør hyre private rådgivningsvirksomheder til at tage sig af de lettere byggesager,« siger Michael Ancher, formand for Dansk Byggeri Østjylland og medlem af Erhvervskontaktudvalget i Aarhus Kommune.

Michael Ancher vil tage de aktuelle sagsbehandlingstider op med rådmand Bünyamin Simsek (V) på et aftalt møde i april.

»Som minimum bør 75 og 100 pct. af byggesagerne blive behandlet inden for de nationale servicemål,« mener Michael Ancher.