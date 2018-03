Ulykker: Skanderborg vil have flere trafikanter til at overholde fartgrænserne.

Hvert år er der mennesker, der kommer alvorligt til skade i trafikken eller i værste fald slet ikke kommer hjem til deres familie på grund af en ulykke, der kunne have været undgået.

I omkring halvdelen af dødsulykkerne på vejene er der blevet kørt for hurtigt i forhold til fartgrænsen eller f.eks. vejr- og vejforholdene, viser tal fra Vejdirektoratet.

Selv små hastighedsoverskridelser kan koste liv. Jens Peter Sørensen, Vej og Trafik i Skanderborg Kommune Selv små hastighedsoverskridelser kan koste liv.

Derfor er Skanderborg Kommune gået med i den landsdækkende kampagne "Sænk farten før det er for sent". Det sker i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik.

»Det er vores erfaring, at vejkantplakater langs vejene gør bilisterne opmærksomme på, hvilken hastighed de kører med. Selv små hastighedsoverskridelser kan koste liv. Hvis flere overholder fartgrænserne og kører efter forholdene, vil det betyde færre skader og trafikdræbte,« siger Jens Peter Sørensen fra Vej og Trafik i Skanderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Døden på landevejen

En stor del af dødsulykkerne i trafikken sker på landevejene, især på grund af for høj fart og uopmærksomhed.

» Når man kører for stærkt, kan det betyde, at man ikke når at bremse i tide, hvis der sker noget uventet som f.eks. en modkørende, der pludselig trækker over i ens vognbane eller krydser vejen uden at have set sig for,« hedder det fra Jens Peter Sørensen.

Sidste år spurgte Rådet for Sikker Trafik 1.472 bilister, hvor hurtigt de kører på landevejene. Hver tredje (34 pct.) svarede, at de ofte eller nogle gange kører 95 km/t. på strækninger, hvor man maksimalt må køre 80 km/t. En del af bilisterne forklarer det med, at de følger trafikken eller ikke holdt øje med deres fart.

»Når man kører bare lidt for stærkt, så skal man bruge markant flere meter på at bremse, hvis der sker noget uforudset. På en landevej kan der pludseligt komme en bil, cykel eller et barn ud fra en sidevej eller udkørsel, og der er det vigtigt, at man kan nå at bremse, før det er for sent,« siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Fartulykker koster dyrt

Foruden de store menneskelige omkostninger ved fartulykker så har for høj fart og ulykkerne på vejene også en økonomisk betydning for samfundet, mener Rådet for Sikker Trafik.

De gennemsnitlige samfundsøkonomiske omkostninger per personskade i trafikken er på 4,6 mio. kr. Det er f.eks. udgifter til politi- og redningsarbejde, hospitals- og plejeudgifter, manglende skatteindtægter etc.