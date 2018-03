Udstilling: Kongelig elegance

Modtagelsen kan godt betegnes som fornem.

Regentparret byder velkommen i gul kjole og admiralsuniform, som var det en nytårskur.

Det er i hvert fald, hvad man kan forestille sig, når man mødes af de første to dragter i Den Gamle Bys nye udstilling ”Fra Dronningens Garderobe”, som åbnes af dronningen selv på tirsdag og fra onsdag er åben for alle.

»Den gule kjole er vanvittigt interessant. Den blev syet af Jørgen Bender i 1973, redesignet i 1974 og igen i 1986. Dronningen har brugt den i 24 år, heraf de 10 til nytårskur. Den stod højt på min ønskeseddel,« siger museumsinspektør Tove Engelhardt Mathiassen, der er Den Gamle Bys dragtekspert.

Alt tøj er udstillet bag glas i montrer, der er lavet til udstillinmgen. De har gulv af valnøddefiner for at illudere slotte balsale. Foto: Ernst van Norde

Hun viser rundt i den store udstilling, der fordeler sig på 12 rum dels i Møntmestergården, dels i en bygning ved siden af, og tilstår på stedet, at hun kunne fortælle i lang tid om hver enkelt kjole.

Hoffet tilbød selv, at vi måtte låne hatte. Det er noget af et scoop. Tove Engelhardt Mathiassen, museumsinspektør, Den Gamle By

»Der er f.eks. den sorte kjole, som Jørgen Bender syede, da kong Frederiks IX døde i 1972. Den er meget speciel. Der er en meter stof i hvert ærme og seks meter stof i flæsen. Den er utroligt tung,« fortæller hun.

Kunstnerisk behandling

Der er dunkelt i udstillingsrummene. Det er af hensyn til kjolerne, som bliver behandlet, som et museum ville behandle kostbare kunstværker.

Inden de blev flyttet fra dronningens garderober, har en konservator kigget hvert eneste stykke tøj efter i sømmene, hvorefter de er blevet transporteret af et firma, der er vant til at køre med kunstværker – og så har der været en kurer fra Den Gamle By med i hver flyttebil.

Er mode kunst? Debatten har bølget i mange år og fik ekstra kraft, da den danske modeskaber Erik Mortensen udstillede et udvalg af sine kreationer sammen med klassiske kunstværker på Statens Museum for Kunst i 1996. Folk stod i lange køer for at komme ind, mens kritikere stod i kø for at kritisere, at haute couture-kreationerne – begrebet står for den højere skrædderkunst – overhovedet kunne komme ind på et kunstmuseum.

Man bliver mødt af en af hans kjoler i starten af udstillingen, en sort og hvid robe i en haute couture-klasse, som i hvert fald emmer af kunst. Længere inde i udstillingen er der endnu en fra hans hånd plus en halv, om man så må sige. Modeskaberen forærede Margrethe en frakke fra modehuset Balmain, hvor han selv var, inden brylluppet i 1967, og den fik hun året efter brylluppet ændret til en ventekjole med hjælp fra sin egen designer og skrædder, Jørgen Bender.

Den danske modedskaber Eriuk Morten, der det meste af sit liv arbejdede i det franske modehus Pierre Balmain, sår bag denne haue couture-kjole. Foto: Ernst van Norde

Kongeligt genbrug

Det er Jørgen Bender, der døde i 1999, der har designet langt de fleste af kjolerne, mange af dem i tæt samarbejde med dronningen. Det samarbejde er et af omdrejningspunkterne i udstillingen. Mange kjoler er rettet til og ændret efter dronningens ønske og somme tider også hendes design.

»Vi viser, hvor mange gange dronningen genbruger sit tøj. Også studenterkjolen blev syet om til sommerkjole og blev slidt op, så den kan vi kun vise på billeder,« siger Tove Engelhardt Mathiassen.

Hun har arbejdet med udstillingen siden 2015.

»Vi har læst og kigget i bøger og ugeblade og indsendte en ønskeseddel til kongehuset. Noget havde vi set, da det blev udstillet på Frederiksborg Slot, men vi har også ønsket andre ting. Det er ikke alt, vi har fået. Noget af det bruger dronningen, så det kunne ikke undværes i de mange måneder.«

Lidt af et scoop

Det er noget af et scoop, at Den gamle By også har fået lov til at udstille et udvalg af dronningens hatte. Foto: Ernst van Norde

Museumsinspektøren har især samarbejdet med dronningens kurator Elisabeth von Buchwald, som har forelagt dronningen alle ønsker og så har fået et ja eller et nej.

»Hoffet tilbød selv, at vi måtte låne hatte. Det er noget af et scoop. Det er første gang, at de er udstillet,« siger hun.

Den Gamle By ”Fra Dronningens Garderobe” Det er en udstilling af 37 kjoler og dragter samt hatte, sko og meget andet fra dronningens garderobe, som Den Gamle By nu er klar med. Dronningen åbner udstillingen den 27. marts kl. 12, og derefter er den åben for publikum fra den 28. marts - 9. september.

»Vi var på inspirationstur til Buckingham Palace i London, hvor dronning Elizabeths hatte var udstillet virkelig elegant. Så vi lod os inspirere af den bølgeform, de var sat op i, og har gjort det samme.«

På udstillingen kan man også se, hvordan kjolerne har været brugt i de kongelige gemakker eller har været med dronningen på rejse. Ud over at give et indblik i den kongelige garderobe viser den også, hvordan moden har ændret sig gennem tiden, selv på det royale plan.

