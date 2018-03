Brabrand-træner: Det er nu eller aldrig, hvis vi skal overleve

Brabrand IF var på forhånd godt klar over, at de ville få det svært i denne sæson, efter aarhusianerne formåede at rykke op i landets næstbedste fodboldrække, 1. division.

På trods af oprykningen blev spillerbudgettet ikke øget ret meget, fordi man kører efter en model, hvor der ikke økonomisk satses på at blive en fast del af 1. division. Brabrand IF formåede dog at fastholde kernen af det hold, som spillede sig op i 1. division, men i vinterpausen forlod flere af profilerne oprykkerklubben.

Blandt andre topscorer Kenan Hajdarevic skiftede til ligarivalerne FC Fredericia, mens førstemålmand Mathias Rosenørn også stoppede i klubben, da de to parter ikke kunne blive enige om en forlængelse.

Brabrands seneste 10 kampe: 18.03.18: FC Roskilde – Brabrand 3-2

11.03.18: Brabrand – Viborg 0-0

04.03.18: Fremad Amager – Brabrand 2-1

26.11.17: Brabrand – FC Fredericia 0-3

19.11.17: Esbjerg – Brabrand 4-0

12.11.17: Brabrand – Nykøbing FC 1-1

05.11.17: Brabrand – Vejle 1-2

29.10.17: HB Køge – Brabrand 1-0

22.10.17: Brabrand – Vendsyssel 2-1

15.10.17: Thisted – Brabrand 2-2

I stedet har Brabrand IF hentet nogle unge spillere ind som Michael Zacho, der er lejet i AGF, og Lasse Møberg, der er hentet fra 2. divisionsklubben Kjellerup IF.

Umiddelbart så udskiftninger ikke ud til at gøre Brabrand IF’s situation bedre, hvor man inden forårssæsonen lå under nedrykningsstregen og havde et stort pointhul op til Fremad Amager, der på det tidspunkt lå lige over nedrykningsstregen.

Mistet flere profiler

Aarhus-klubben er dog ikke blev spillet helt af banen i forårets første tre kampe. Først tabte Brabrand IF til Fremad Amager 2-1, hvor man ellers var kommet på 1-1, derefter blev det til 0-0 mod Viborg FF, inden det for en uge siden blev til et nederlag på 3-2 til FC Roskilde, som scorede sejrsmålet i 94. minut.

Selvom de små marginaler altså ikke er faldet ud til Brabrand IF’s fordel i forårssæsonen, mener cheftræner for klubben, Tom Søjberg, at takterne og humøret er godt.

»Vi mistede spillere, som havde rigtig mange divisionskampe på cv’et tilsammen i vinterpausen. Det har selvfølgelig en stor betydning, men jeg synes faktisk, at vores nye, unge spillere har formået at finde sammen rigtig hurtigt. Jeg synes også, at vi i de første tre kampe er kommet tættere på 1. divisionsniveauet, selv om vi har skullet omstille vores spil en smule.«

Møder sidstepladsen

Det kan godt være, at Brabrand IF kan glæde sig over, at man har været godt med i de første tre forårskampe, men hvis oprykkerne har ambitioner om at jagte overlevelse i landes næstbedste fodboldrække, er det ved at være sidste udkald.

Søndag tørner Brabrand IF nemlig sammen med ligaens sidsteplads, Skive IK, og da Brabrand med 11 kampe tilbage har 10 point op til Nykøbing FC på 10.-pladsen, skal der snart vindes nogle kampe.

»Du kan godt sige, at vi skal til at have nogle sejre, hvis vi skal have en realistisk chance for at overleve i 1. division. Det skal gerne ske mod Skive IK eller en af de to kampe efter det. Vi skal til at have point, hvis vi skal holde kontakten med resten af tabellen og fastholde vores muligheder for at nå noget,« siger Tom Søjberg.

Selv om Skive IK altså ligger sidst i 1. division med to point færre end Brabrand IF, forventer Tom Søjberg ikke, at aarhusianerne går ind til kampen som favoritter. I de to holds foregående møder i denne sæson har hvert hold vundet én kamp hver, men Skive IK har været bedst i flest spilleminutter.

»Vi har en naturlig respekt for Skive IK, men vi tror også, at vi kan gøre noget mod dem. Vi vandt jo over dem sidst i Skive, hvor det var det sidste kvarter i kampen, som afgjorde det. Indtil da var de bedre end os. De førte 3-1 med 15 minutter tilbage. Da vi mødte dem i Aarhus, forsøgte vi at åbne kampen mere, og det straffede Skive IK. Så vi har respekt for dem, men vi er også dér, hvor vi har nogle nye ting i spillet, som vi kan slå på,« siger Tom Søjberg.