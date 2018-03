Der hamres, bankes, slibes og males på Det Grønne Museum.

Der er travlt, for efter en lang vinterpause med fokus på ombygning af publikumsarealerne skal museet være klar til at åbne torsdag den 29. marts. Håndværkerne har lovet at være færdige tirsdag, og så skal udstillinger pudses af, og en enkelt sættes op.

Hele indgangspartiet er blevet moderniseret.

»Vi er jo ikke et museum, du kan nå at se på en dag, når du også har herregården. Vi ved, at 49 pct. af de besøgende herude tilbringer mere en tre timer her. De har brug for at sidde ned, og når det ikke kan være udenfor pga. vejret, skal vi tilbyde dem et sted indendørs. Det kommer nu – vi får et loungeareal, en ny boghandel og et sted til foredrag og debatter,« siger museets nye direktør, Anne Bjerrekær, der tiltrådte den 1. januar.

Gamle påsketraditioner

I anledning af sæsonåbningen er der sat et særligt program sammen med ekstra aktiviteter og rundvisninger foruden mange påskeaktiviteter.

Bl.a. genoplives nogle af de gamle påsketraditioner. På Herregårdsmuseet kan børn – og voksne – farve æg, som tip-tip-tipoldemor gjorde, når årets første kostbare hønseæg blev farvet med kaffegrums, løgskaller fra køkkenaffaldet og enkelte blade fra forårets grønne urter. De farvede æg var bondekonens gave til tjenestefolkene.

På Det Grønne Museum bliver æggene pustet, farvet og lavet til omelet.

Søndag vil besøgende kunne deltage i den gamle familieleg ”at trante æg” – hvor man triller med æg, som man gjorde det i landbosamfundene.

Publikum har skærtorsdag bl.a. mulighed for at komme på en guidet rundvisning i særudstillingen ”Flytningen”, der viser, hvad man er i gang med at hente til Auning fra Hørsholm efter fusionen med dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum. Det har bragt mange nye maskiner til Det Grønne Museum, der i forvejen har en solid samling af landbrugsmaskiner.