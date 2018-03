Museum: »Vidste du, at der er 63 forskellige danske rabarbersorter?«

»Vidste du, at der er 63 forskellige danske rabarbersorter?«

Anne Bjerrekær svarer selv med det samme:

»Det vidste jeg heller ikke, før jeg kom hertil. Vi har dem alle her.«

Den nye direktør for Det Grønne Museum i Auning er i fuld gang med at lære, hvad museet egentlig rummer. Det ligger i bygninger, der i gamle dage hørte til under herregården Gammel Estrup, hvor der i dag er herregårdsmuseum.

»Vi har over 100.000 besøgende på hele Gammel Estrup om året,« siger direktøren, der tiltrådte den 1. januar og har det klare mål at udvikle museet, så det kan få endnu flere gæster.

Dna’et for vores tilværelse

Det Grønne Museum fortæller historien om dansk landbrug, skovbrug, jagt og mad.

»Min vision er at løfte det op på niveau med de store museer, vi kender. Det er lige fra Tirpitz i Blåvand til Strandingsmuseum St. George i Thorsminde og Moesgaard Museum i Aarhus. Vi fortæller en historie, der er vedkommende for alle – for 200 år siden var 90 pct. af danskerne ernæret ved landbruget. Vi har alle et forhold til det, især når vi nu får jagten og skoven med ind i det. Tilsammen er det hele dna’et for vores tilværelse i dag.«

Det er en gave at få lov til at arbejde med begge mine store interesser – det kulturhistoriske og den grønne verden. Anne Bjerrekær, direktør, Det Grønne Museum

Der er flyttet rundt, bygget om og bygget til, så museet nu har 3.000 ekstra kvadratmeter, der i løbet af de næste tre år skal fyldes med det, som direktøren kalder Det Grønne Museums danmarkshistorie.

»Vi er i gang med at bygge om, men vi har stadig mange udstillinger. Vi åbner også igen døren til et magasin med nyopstilling af nogle af de store landbrugsmaskiner – dem er der mange, der kommer for at se. I de kommende udstillinger vil vi fortælle, hvad det betød for landbofamilien at få en traktor,« siger hun.

»Vi har store skovningsmaskiner og mejetærskere. Om lidt er de væk i den form, de har nu, så det er vigtigt at bevare nogle. Der er desuden en fascination ved genstande – den skal man ikke underkende. Det er ikke det samme som at se et billede. Vi skal sætte genstanden i spil, bringe den i live.«

Fra drøm til virkelighed

Anne Bjerrekær understreger, at det ikke er noget, Det Grønne Museum selv kan løfte. Det er et statsligt museum og er derfor på finansloven og har et samlet budget på 20 mio. kr. om året. Det er ikke nok til de nye aktiviteter, så der skal søges støtte hos en række fonde. Hun håber, at hun vil kunne overbevise dem om, at de skal være med til at få visionen til at blive virkelighed.

Blå bog Anne Bjerrekær 55 år, opvokset i Randers.

Cand.phil. i forhistorisk arkæologi fra Aarhus Universitet 1992.

Begyndte i 2000 på en ph.d.-afhandling om gravskikke i Bondestenalderen (3.400 f. Kr.). Nåede ikke at blive færdig, inden hun pr. 1. juni 2002 blev ansat som leder af Horsens Museum.

Medlem af bl. a. bestyrelsen for Glasmuseet i Ebeltoft.

Gift med Martin Heide Jørgensen, som er ingeniør og ansat på Syddansk Universitet.

De bor på en gård i Sondrup Strand ved Hundslund.

Har datteren Signe på 25 år.

»Moesgaard, hvor jeg selv er uddannet som stenalderarkæolog, har brudt opfattelsen af, at museer er støvede og kedelige. Det er et forbillede for mig. Den Gamle By er også et fantastisk eksempel et museum i udvikling,« siger hun.

»Vi har den kæmpe udfordring, at vi ligger i Auning. Selv om det kun er 40 minutters kørsel fra Aarhus, er den mentale afstand lang, for 40 km og gratis parkering skræmmer da normalt ikke folk væk. Det, der er fantastisk herude, er, at vi har 1.065 i vores venneforening. Det er stor opbakning til os, især lokalt.«

Fra Fængslet til Auning

Den 55-årige Anne Bjerrekær kom til Den Grønne Museum fra en stilling som direktør for Horsens Museum, der også rummer Fængslet.

»På fængselsmuseet lavede vi en plan over, hvor vi ville være på fem år. Der var vi nu, næste plan lå klar. Så skulle jeg noget andet, skulle det være nu,« siger hun.

»Jeg kommer fra Randers, så jeg har kendt museet her i mange år. Jeg var ude at kigge på det og tænkte, at her var så fedt. jeg kunne godt lide det med at kombinere publikumsoplevelser ude og inde, og at der samtidig skulle bygges nyt, tænkes nye tanker og sættes nye ting i værk.«

Hun havde ikke været mange dage på museet, før hun fandt ud af, at hun var kommet til et sted, hvor der sker noget, siger hun.

»Den første dag fik jeg en sikkerhedshjelm i gave. Det siger noget om, hvor meget gang der er i museet.«

Der er ekstra gang i det, fordi Det Grønne Museum blev etableret den 1. januar 2017 som en fusion af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm og Dansk Landbrugsmuseum i Auning. Museet i Hørsholm skal være rømmet den 30. juni, så de første af 90 flyttelæs er ankommet og bliver brugt som udstilling.

90.000 genstande

»Vi får 20.000 genstande fra Hørsholm. Med det hele har vi nu 90.000 genstande,« siger Anne Bjerrekær.

»Når man går herfra, skal man være meget klogere på, hvorfor vi som samfund er der, hvor vi er. Vi vil også gerne være platform for en debat, hvor vi kan få folk til at diskutere med hinanden og tænke over det. F.eks. om ulve i Danmark. Vi har som museum ikke nogen holdning, men vi vil gerne facilitere debatten i vores nye loungeområde,« siger hun.

Med sig i det daglige arbejde har hun 35 ansatte plus levende kulturarv i form af køer, får, grise, høns og kaniner - samt gæs, hvis ræven ville lade være med at tage dem.

»Dyrene må gerne røres – men de er jo ikke vant til at blive håndteret, så det er ikke sikkert, at de vil røres. Lige nu har vi mange påskelam og gedekid,« siger hun.

Anne Bjerrekær har altid haft interesse for naturen.

»Der er dem, der vil påstå, at jeg har grønne fingre. Jeg synes nu mere, at de bliver sorte. Men det er en gave at få lov til at arbejde med begge mine store interesser – det kulturhistoriske og den grønne verden,« siger hun.