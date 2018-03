Borgere i beskæftigelse og studerende skal sikre udsatte boligområder

Fremover vil det blive lettere for borgere med arbejde og studerende at finde bolig i kommunens udsatte boligområder. Det vil tilsvarende blive sværere for folk på overførselsindkomst.

Det er resultatet af en ny strategi for udlejning, som boligorganisationer i Aarhus og Aarhus Kommune er blevet enige om. En såkaldt fleksibel udlejning vil give først beskæftigede og dernæst studerende på videregående uddannelser fortrinsret til en ledig almen familiebolig, oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

»Evalueringen af de første fire år med fleksibel udlejning viser tydeligt, at udlejningsværktøjet har haft en effekt. Nu bliver boligerne udlejet mere målrettet, og vi forventer, at det giver en mere blandet beboersammensætning. Vi kan på denne måde gøre noget ved de udfordringer, som findes i de udsatte boligområder. Det er målet, at alle aarhusianere, uanset hvor de bor, skal være en del af vores by,« udtaler Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø.

Fleksibel udlejning Almene boliger Udlejningsstrategien træder i kraft fra den 1. april 2018 og gælder i perioden 2018-2022. Fleksibel udlejning betyder, at visse boligsøgende kan få fortrin på ventelisten til en ledig almen familiebolig. Borgere i beskæftigelse har fortrinsret og dernæst kommer studerende på videregående uddannelser. Udlejningsstrategien er en aftale mellem Aarhus Kommune og Danmarks Almene Boligers 5. kreds. Parterne har siden 2013 haft en fælles aftale om principperne for anvendelsen af udlejningsredskaber. Den nye strategi erstatter den foregående aftale.

Den nye version af strategien træder i kraft den 1. april 2018 og er udarbejdet i et samarbejde mellem boligorganisationerne i Danmarks Almene Boligers 5. kreds og Aarhus Kommune. Den nye strategi lægger bl.a. vægt på, at værktøjet skal anvendes i områder med størst behov.

Kredsformand Anders Rønnebro fra Arbejdernes Andels Boligforening bifalder den kommende strategi:

»Der er grund til at ranke ryggen på udlejningsområdet; vi er langt fremme i Aarhus. Vi har allerede rigtig gode erfaringer med at anvende fleksibel udlejning, og jeg tror på, at de gode resultater fortsætter. Den nye strategi lægger op til et forbedret værktøj med tydeligere retningslinjer for fortrinskriterier og dokumentationskrav. Strategien er dermed et godt supplement til den række af indsatser, der skal sikre socialt velfungerende boligområder i Aarhus.«

I 2013-2016 har ca. 13.000 lejemål været omfattet af en udlejningsaftale, hvilket svarer til cirka 33 pct. af alle almene familieboliger i Aarhus Kommune. Målet med den nye udlejningsstrategi er at inkludere samtlige ledige boliger i boligafdelingerne for at styrke effekten.

Den 1. marts præsenterede regeringen sin nye ghettoplan under overskriften ”Et Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”. Via 22 initiativer vil regeringen bl.a. sikre mere blandede beboersammensætninger i udsatte boligområder.

Blandt initiativerne er en lavere offentlig ydelse for tilflyttere til ghettoområder, et stop for tilflytning af borgere på integrationsydelse, højere straffe i bestemte boligområder og sanktioner over for folkeskoler, der præsterer dårligt.

