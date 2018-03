Aarhus har sat rekord i ankesager om handicappede børn

Når forældre til børn med handicap får et afslag på hjælp, kan de som sidste udvej få Ankestyrelsen til at bedømme kommunens afgørelse.

Børne- og Socialministeriet sammenlignede senest i 2016 kommunernes mængde sager i Ankestyrelsen, og opgørelsen viste, at aarhusianske forældre rekordmange gange tyede til den sidste udvej. Ankestyrelsen behandlede således 140 sager fra Aarhus Kommune, mens København med 116 sager indtog en andenplads og Odense en tredjeplads med 46 sager.

Forældrene får hjertebanken, når de får post fra kommunen i e-boksen. Det er en usund relation. Almaz Mengesha (LA), medlem af handicaprådet i Aarhus Kommune. Forældrene får hjertebanken, når de får post fra kommunen i e-boksen. Det er en usund relation.

I fjor steg antallet af sager fra Aarhus til 179, og en række politikere og handicaporganisationer finder tallene problematiske.

»Det er på ingen måde tilfredsstillende,« siger formand for social- og beskæftigelsesudvalget, Liv Gro Jensen (AL), som vil have årsagen til de mange ankesager undersøgt.

EL’s medlem af udvalget, Keld Hvalsø, mener, at kommunen hellere burde tilkende forældre lidt for meget hjælp end at prøve at bevæge sig på grænsen af serviceloven.

E-boks giver hjertebanken

» Vi hører gang på gang om desperate forældre. Jeg er nervøs for, at Aarhus Kommune gerne vil have ankesager, så man får testet reglerne, og det er helt urimeligt, da de her mennesker er trykket helt i bund.«

Det bekymrer Venstres Gert Bjerregaard, at antallet af ankesager er steget, og Almaz Mengesha (LA), nyvalgt repræsentant i det lokale handicapråd, frygter, at sagerne er et udtryk for forældrenes mistillid til kommunens sagsbehandling:

»Jeg har mødt forældre, som siger, at de ikke har tillid til forvaltningen. Forældrene får hjertebanken, når de får post fra kommunen i e-boksen. Det er en usund relation.«

Socialrådmand Kristian Würtz (S) så gerne antallet af ankesager bragt ned:

»Men det er helt naturligt, at der kan være brug for at få efterprøvet de komplekse vurderinger, som ofte kendetegner de mange tusinde afgørelser, min forvaltning træffer hvert år. Derfor er det godt, at vi har et system, hvor borgerne kan benytte muligheden for at få revurderet deres sag.«

Rune Meyer, leder af kommunens handicapcenter for børn, ønsker også at nedbringe antallet af ankesager. Han kan ikke svare entydigt på, hvorfor Aarhus Kommune i 2016 havde rekordmange sager i styrelsen, og hvorfor antallet steg i 2016-2017.

»Jeg tror bl.a., det skyldes, at vi meget grundigt gør opmærksom på klagemuligheder. Vi ønsker først og fremmest at lave imødekommende bevillinger til forældrene og alternativt at give velargumenterede afslag. Der tror jeg, vi står over for en kommunikationsopgave,« siger han.