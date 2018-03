Ny Aarhus-lejlighed er blandt landets dyreste

Aarhus har for alvor meldt sig ind i kampen om toppen af poppen i den absolutte luksus-ende af boligmarkedet med en knap 300 kvadratmeter stor lejlighed, der netop har ramt boligmarkedet. På prislappen står 18 mio. kr.

Den pris gør ikke bare adressen til Aarhus' pt. dyreste udbudte lejlighed. Det placerer også penthousen som Jyllands samlet set dyreste - og landets for øjeblikket fjerdedyreste ejerlejlighed. Det skriver Boliga.

For prisen får man til gengæld også bygherrens egen bolig i toppen af prestigebyggeriet Lighthouse i det nybyggede bydistrikt på havnen, der kaldes Aarhus Ø. Det oplyser ejendomsmægleren danbolig Aarhus City, der har lejligheden til salg, i deres salgsbeskrivelse. Lejligheden fordeler de 295 kvadratmeter på seks rum, og fra de store gulv til loft-vinduer er der udsigt til Aarhusbugten og Riis Skov.

Sidste år gik Aarhus kommunes ejerlejligheder for gennemsnitlige salgskvadratmeterpriser på 31.211 kr., hvilket ifølge Boliga kun er godt halvdelen af den kvadratmeterpris, ejerlejligheden her er udbudt til salg for. Og der er da også et stykke ned til områdets øvrige kombattanter. Næstdyrest i Aarhus findes nemlig en anden nybygget Aarhus Ø-lejlighed på 319 kvadratmeter, der er udbudt til salg for 13,5 mio .kr.

Mens tredjepladsen i den jyske hovedstad er indtaget af en lejlighed i AARhus-bygningen i samme område. Også dennes pris er at finde i enden med de mange nuller, lejligheden er nemlig udbudt til salg for 10,5 mio. kr., oplyser Boliga.