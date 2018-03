Store Torv omdannet til stordemonstration: »Vi skal vise, at vi er så stærke, at de lige så godt kan opgive«

Det sker meget sjældent. Men torsdag kunne der nærmest ikke stå flere mennesker samlet på Store Torv. Alligevel blev der ved med at komme flere demonstranter til. Enkelte gule veste og røde T-shirts indikerede, hvem der var sygeplejersker, jordemødre og pædagoger. Men ellers virkede den store menneskemængde homogen, da de stod og kæmpede for ét fælles budskab.

De vil som offentligt ansatte have en fælles løsning for alle, og det viste de ved at møde talstærkt op på Store Torv torsdag aften. Den konfliktforebyggende demonstration ”En løsning for alle” blev arrangeret af samtlige faglige forbund i Aarhus og skete som en kulmination på overenskomstforhandlingerne og lockoutvarslet af 440.000 offentligt ansatte.

Ole V. Christiansen, formand for LO Aarhus, havde sammen med byens øvrige faglige forbund arrangeret demonstrationen.

»Vi vil vise, at vi er mange, der bakker de offentligt ansatte op, så de kan ranke ryggen og mærke fællesskabet,« sagde han.

Maria Greve Svendsen – forrest til højre med skiltet – er kredsnæstformand for Dansk Sygeplejerråd> i Midtjylland. Hun var sammen med kolleger mødt frem med med T-shirts, badges og skilte for at deltage i demonstrationen. Foto: Anita Graversen

Demonstration på Store Torv Overenskomstforhandlinger Arrangementet ”En løsning for alle” fandt sted på Store Torv torsdag kl. 17-19. LO Aarhus, FTF Aarhus, AC Aarhus, DKF og DRO arrangerede demonstrationen. Demonstranterne ville sende et signal om, at arbejdsgiverne skal komme til forhandlingsbordet og finde ”en løsning for alle”. Både offentligt og privat ansatte kunne deltage. Programmet indeholdt bl.a. taler fra chefforhandlere på lønmodtagernes side og musik fra Shaka Loveless og Bogfinkevej.

Og Store Torv virkede helt usædvanligt småt med de mange fremmødte.

»Det her er ret alvorligt. Danmark kan risikere at lukke ned, og det er der ingen, der er interesserede i. Vi er mange, der har en fælles interesse i at få en løsning igennem. Det vil dagen i dag markere,« sagde han.

Solidaritet og sammenhold

Over det mørke og kolde menneskehav, der stod samlet foran scenen, svævede bannere og skilte. ”Lige løn – lige nu” stod der på et hvidt skilt. ”Fremtidens arbejdere for nutidens arbejdsvilkår” stod der på et langt, bredt banner. På et enkelt var Sophie Løhde tegnet med ildrøde øjne.

Den voksende mængde demonstranter var omkredset af røde faner, der blev holdt stift i den kolde vind. I et af hjørnerne stod Dansk Sygeplejeråd og uddelte 300-400 røde T-shirts.

»Vi vil vise solidaritet og stå sammen i dag. Det hedder overenskomstforhandlinger. Ikke overenskomstforringelser, « sagde Maria Greve Svendsen, kredsnæstformand for Dansk Sygeplejeråd i Midtjylland. Imens iførte flere og flere sig de røde T-shirts og kæmpede sig vej ind i mængden.

Inge Pederesen fra Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland (th) deler T-shirts ud til sygeplejsker der kommer forbi, før demonstrationen. Foto: Anita Graversen

Det samme budskab lød oppe fra scenen, hvor første taler, Nanna Højlund, næstformand i LO, gik på:

»Vi skal vise, at vi står sammen. Det er vigtigere end nogensinde nu. Vi skal have den bedste løsning for os alle sammen,« sagde hun.

”Hørt,” blev der råbt fra mængden.

»Det er historisk, at vi står står sammen som i dag,« sagde Maria Greve Svendsen, kredsnæstformand for Dansk Sygeplejeråd i Midtjylland.

Der blev lagt kraft i slagordene og bogstavlig talt stået skulder ved skulder i den tætte forsamling:

»Nu skal vi vise, at vi er så stærke, at de lige så godt kan opgive,« sagde Ole V. Christiansen, formand for LO Aarhus.