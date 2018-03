Kattegatbroen: Et stort brohoved i en lille kommune

I Odder Kommune kan borgmester Uffe Jensen (V) næsten ikke få armene ned ved tanken om en Kattegatforbindelse med landgang i hans kommune:

»Det er godt for Odder – for erhvervsudviklingen, væksten og bosætningen. Men overordnet set håber jeg allermest, at Folketinget nu går op i helikoptersyn og ser, at det allerbedste for hele landet er en Kattegatbro og en udbygning af E45 – noget af det kan finansieres ved at droppe jernbanens timemodel. En bro er først færdig om et par årtier, så det er rettidig omhu at gå i gang med planlægningen nu. Alle kan jo se, at det sander til over Fyn og på E45, så en Kattegatbro – gerne med jernbanespor – er helt bestemt løsningen, så vi kan få bundet Danmark rigtig godt sammen« siger Uffe Jensen.

Loch Ness

Det er dog ikke alle, der imødeser en broforbindelse uden bekymringer:

»Det er som et loch ness-uhyre, der dukker op en gang imellem. Nu er det så tid til diskussion igen,« lyder den første kommentar fra Ib Salomonsen, formand for Dansk Naturfredningsforening i Odder, da han bliver spurgt ind til planerne om en Kattegatforbindelse.

På landspolitisk niveau kan Ib Salomonsen godt se, at det måske kan være klogt at forbinde landet på den måde – men kun hvis man også laver en jernbaneforbindelse. Hverken byer eller natur kan ifølge Ib Salomonsen klare, hvis man kun satser på biltrafik. Formanden frygter dog, hvad det kan have af konsekvenser for Odder Kommune at lave så stort et indgreb i en lille kommune.

»Særligt slemt er det, hvis de deler motorvejsforbindelsen i flere grene med afkørsler mod E45. Så bliver vores lille kommune skåret ud som en salamipølse,« forklarer Ib Salomonsen. Et indgreb af den størrelse vil desuden få store konsekvenser for Odders natur og dyreliv, påpeger han.

Truet naturområde

»Det afgørende er, hvor man vælger at lægge linjeføringen. Men man skal tænke sig meget om, for det kan få konsekvenser for vores Natura 2000-område,« forklarer Ib Salomonsen. 252 naturområder i Danmark er udpeget til særlig beskyttelse som en del af det europæiske Natura 2000-netværk. Horsens Fjord og havet øst for Endelave er et af de områder. Lægger man en bro og motorvej i det område, hvor der er lavvande, vil det ifølge Ib Salomonsen skade fuglelivet.

Hvor?

Ib Salomonsen tror, at der nok skal komme en Kattegatforbindelse en gang i fremtiden, men ifølge den 66-årige formand, bliver det ikke i hans levetid.

Men hvor skal broen gå i land og fortsætte som motorvej?

Det ved tidligere borgmester og nuværende næstformand i Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget Elvin Hansen (S).

»I 2013 – i min borgmestertid – blev regionen og alle dens 19 kommuner enige om, at det vil ødelægge alt for meget god landbrugsjord og skære Odder uhensigtsmæssigt op, hvis det en en linjeføring nord for Hou. Så det skal selvfølgelig være syd for. Helt præcist er det ved markerne lige syd for den lille Ravnskov, der ligger ved Søby – et par kilometer syd for Hou. Her er der også lavvandet og derfor nemt at pilotere en bro, der oven i købet kan ramme det sydlige Samsø, så de heller ikke får ødelagt god landbrugsjord.

Kattegatbro: Østjysk sammenhold og opbakning

Fra Søby skal motorvejen gå via Hovedgård til E45, mener Elvin Hansen.

Uffe Jensen siger:

»Jeg tror, at Aarhus gerne vil have brohovedet så langt nord for Hou og så tæt på Aarhus som muligt. Men det skal vi ikke skændes om. Det vigtigste er, at vi står sammen om at få broen. Så skal vi nok også stå sammen og finde en fornuftig og pæn linjeføring, alle kan leve med,« siger Odders borgmester.