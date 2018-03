Teaterkoncert: Gode oplevelser er der altid brug for

Der er plads til mere musik i Aarhus.

Det er Michael Bentholm, MusicalDanmark, helt sikker på. Gennem 10 år har han rejst rundt i landet med teaterkoncerter og musicaler. Faktisk havde han regnet med, at den teaterkoncert, ”Time Of My Life”, som torsdag, fredag og lørdag spiller i Hermans i Tivoli Friheden, skulle være hans sidste.

Men han er alligevel kommet på andre tanker.

»Jeg vil ikke lave flere nye egenproduktioner, men nogle af dem, jeg har lavet, kan godt tåle en runde mere,« siger han, som derfor sender ”Time Of My Life” ud på en ny turné i foråret 2019 og i 2020, ”Band On The Run”, der er en musikalsk hyldest til Paul McCartney.

Desuden vil han hente andre kulturelle oplevelser, der er baseret på musik, til Aarhus. Der er rum til flere i så stor en by, mener han.

»Kulturhovedstadsåret viste, at der er plads til mange arrangementer, og at folk gerne vil ud at opleve noget. Man er ikke så bundet op på tv-programmer til bestemte tider mere,« siger han.

»Min oplevelse er, at det ikke betyder så meget, hvad billetten koster, som hvad man får for den. Folk tænker mere på, at de ikke vil spilde tiden på en dårlig oplevelse, end på, om de spilder penge på den.«

Givtigt teaterseminar

I de 10 år er det Michael Bentholm, der har stået for de teaterkoncerter og musicaler, som han har sat op. Det har været hårdt arbejde ene mand at skulle finde på, vælge musik, sætte numre sammen, finde et hold af sangere og derefter sælge billetterne de steder, hvor det ikke blev klaret af dem, der lagde scene til.

Fakta ”Time Of My Life” Der er rockteaterkoncert i Hermans. Over 30 af de største engelske, amerikanske – og danske – rockhits fra 1980’erne er en del af en musikalsk fortælling om række forskellige personer og deres liv og drømme. Medvirkende: Jonas Rasmussen, Lene Nørrelykke, Jacob Prüser, Rikke Lillevang, Lucas Hoang, Niels Rahbech m.fl. Teaterkoncerten spiller på Hermans i Tivoli Friheden den 22.-24. marts.

Derfor glæder han sig til at kunne arbejde meget mere med at finde de musikforestillinger, der ellers ikke ville have fundet til Aarhus. Han tager, som alle sine kolleger og konkurrenter i branchen, på det årlige teaterseminar, som er arrangeret af Danmarks Teaterforeninger.

Seminaret, som næste gang finder sted i november i Kolding, samler omkring 500 producenter og arrangører af teater og scenekunst for at sælge og købe professionel scenekunst til turné.

Comedy om et klassebillede

Det er her, han har fundet sit næste arrangement, ”Klassebilledet”, som er et musikalsk comedyshow med sangeren og musikeren Mikkel Schrøder på scenen. Det skal spille i Hermans den 6. og 7. april.

Når ”Time Of My Life” spiller i Hermans, kan man med sikkerhed hver aften finde Michael Bentholm i salen, hvorfra han iagttager publikum og dets reaktion på de mange sange: 30 af de største hits fra 1970’erne og 1980’erne.

På scenen kan de bl.a. se Jonas Rasmussen, der i januar vandt Dansk Melodi Grand Prix 2018 med sangen ”Higher Ground”, som han skal repræsentere Danmark med til Eurovisons store finale i Portugal i maj.

»Lækre, iørefaldende og meget velproducerede sange«