Teater: Samarbejde er en gevinst for alle

Selv byens store teater kan ikke klare alting selv.

Aalborg Teater er f.eks. med til at løfte opgaven, når Aarhus Teater fredag har premiere på musicalen ”West Side Story”. Den er for dyr at løfte alene. Til gengæld spiller den i Aalborg til efteråret.

»Vi ville gerne sætte ”West Side Story” op, det har vi villet før, men den var for stor for os. Det er et stort setup – den kræver gode musikere, dansere, sangere og skuespillere, der er 37 medvirkende på scenen og i orkestergraven,« siger Trine Holm Thomsen, direktør på Aarhus Teater.

Vi slog os sammen og får på den måde mest muligt for kulturkronerne. Trine Holm Thomsen, direktør, Aarhus Teater Vi slog os sammen og får på den måde mest muligt for kulturkronerne.

»Selvfølgelig kunne vi lave den, men så skulle vi spare op til den ved at lave færre forestillinger samme år. Jeg synes, at vores forpligtelser er mange, og det er bl.a. at lave store forestillinger inden for mange genrer, eksperimentere osv. Så jeg ville være ked at at satse så meget af vores samlede budget på én forestilling.«

Trine Holm Thomsens strategi er at samarbejde bredt og bruge de gode muligheder, der ligger i det. ”West Side Story” er et godt eksempel.

»Den er en klassiker, en særligt fornem musical, kan man næsten sige. Den passer godt til et teater, for der er så meget teater i den, og den trækker på mange teatertraditioner. Så spurgte jeg Aalborg Teater, om de ville være med. Så vi slog os sammen og får på den måde mest muligt for kulturkronerne. Det er en gevinst for alle,« siger hun.

Erasmus-samarbejde igen

Aarhus Teater har også samarbejdet med Opgang2 i Aarhus og Republique og Aveny-T i København og har desuden et aftalt, treårigt samarbejde med det københavnske teater Sort/Hvid. Sidste år bl.a. om ”Erasmus Montanus”, som kommer igen til februar næste år, i år om ”Hospitalet”, som netop har spillet på Scala-scenen og nu spiller på Sort/Hvid.

»Udover god udnyttelse af pengene, handler det også om at bruge hinandens spidskompetencer. Sort/Hvid og Christian Lollike er interessant i scenekunstudviklingsperspektiv – det arbejder vi også med, men samtidig har vi et ensemble og nogle andre muskler at løfte en forestilling med,« mener teaterdirektøren.

»Det er også et plus for os, at vi på den måde bliver brandet uden for Aarhus. Når vi samarbejder med et andet teater, får vi desuden luft i vores eget produktionsapparat, i de tilfælde hvor de producerer.«

Oplagt og sjovt

Aarhus Teater har også haft et samarbejde med Folketeatret fra København om ”Livet, hvor svært ka’ det være?” med Niels Ellegaard og Morten Lykkegaard.

Musical: »Det er lidt mærkeligt, hvis der kommer for meget Disney over sådan en bande« Aarhus Teater er klar med ”West Side Story” på en Bernstein-tro, men alligevel rå og flosset måde.

»Den var folkelig og rakte ud på en anden måde. Det er endnu en del af strategien på den måde at få nogle indspark i sit eget repertoire, som appellerer til nogle andre mennesker. Vi har også lokalt samarbejde, når vi. f.eks. rykker scenen ned på havnen eller over på G-Bar i Skolegade,« siger Trine Holm Thomsen.

»Der er en del fra den anden side af Storebælt, der gerne vil samarbejde med os. For mig er det både oplagt og sjovt, når det kan svare sig kunstnerisk og økonomisk. Det er klart noget, vi vil se mere af, og det er herligt.«