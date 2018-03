Kattegatbro: Østjysk sammenhold og opbakning

Efter regeringen sammen med et flertal i Folketinget har besluttet at genoptage undersøgelsen om en kattegatforbindelse, har flere reageret positivt. Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard (S) er en af de stemmer, som taler for de nye planer.

»Jeg synes, det er meget positivt og en milepæl i bestræbelserne på at få etableret en fast forbindelse over Kattegat, hvor det viser sig, at det samfundsøkonomisk er en god forretning,« siger borgmesteren med henvisning til Transportministeriets nye beregninger, der viser, at en bro kun for biler vil koste 58 mia. kroner at bygge, hvilket kan finansieres på 32 år af de bilister, som bruger broen.

Den helt store gevinst ved at forbinde de to landsdele skal ifølge Jacob Bundsgaard findes i erhvervslivet.

»Hovedstadsområdet og Aarhusområdeter de to tungeste vidensmiljøer, vi har, som bliver bundet sammen. Og det skaber i virkeligheden et helt nyt verdenskort, hvor man kan arbejde det ene sted og bo det andet. Man kan have et meget tættere samarbejde på tværs af landsdelene, så vi får et Danmark, der hænger bedre sammen. Så mulighederne for at skabe vækst i Danmark vil være væsentligt forbedrede ved en Kattegatforbindelse,« siger han.

Også teknikrådmand i Aarhus kommune Bünyamin Simsek (V) er glad for nyheden og kalder den nye forbindelse mellem Jylland og Sjælland skelsættende for Danmark.

»En fast forbindelse over Kattegat vil binde ikke bare landsdelene men også Danmarks to største vækstcentre tæt sammen. Det vil skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark og styrke os som samfund i endnu højere grad, end Storebæltsforbindelsen gjorde. Det vil være en skelsættende begivenhed for Danmark at kunne åbne en forbindelse, der sikrer en rejsetid mellem Aarhus og København på lidt over to timer,« siger Bünyamin Simsek.

Ingen tog på broen

En del af nyheden lyder desuden, at en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat ikke kan tjene sig ind med brugerbetaling alene. Ud af en samlet anlægsomkostning på 124 mia. kr. vil staten nemlig skulle betale 42 mia. kr., hvis den kollektive trafik også skal implementeres. Derfor lyder forslaget, at forbindelsen udelukkende skal være til biler, og Bünyamin Simsek roser regeringen for at at tænke i baner, som vil kunne blive realiseret, uden at statskassen skal betale for anlægget.

»Jeg synes det er visionært af regeringen og Dansk Folkeparti, at man har foretaget disse genberegninger og dermed også fundet en måde, hvor man kan finansiere og realisere den faste forbindelse. Vi har hele tiden fået at vide, at det er et umuligt projekt, fordi vi aldrig vil kunne finde penge til det. Men det har transportministeren nu modbevist,« siger Bünyamin Simsek.

Og selvom Jacob Bundsgaard er begejstret for nyheden, mener han ikke, at man bør udelukke den kollektive trafik fra planerne.

Trafikforsker: En bro uden tog er gift for DSB

»Den optimale løsning er at få den kollektive trafik med. Det synes jeg, man skal få kigget grundigt på i det videre arbejde, så man ikke afskriver sig den mulighed. Det vigtigste er selvfølgelig at få etableret en Kattegatforbindelse, men det ville være ærgerligt ikke at afsøge alle muligheder for også at få den kollektive trafik med.«

Anders Strange, formand for Dansk Industri Østjylland, mener til gengæld ikke, at en bilbro udelukker den kollektive trafik.

Nyt regnestykke for bilbro over Kattegat bygger på gamle tal

»Der er også andre former for kollektiv trafik end tog. Vi kunne evt. tænke i ekspresbusser, der kører på vedvarende energiressourcer. Vi ser, hvor hurtigt det går med biler i øjeblikket. Så vi ser lyst på, at man får løst det problem inden for en kort årrække,« siger han.

Vækst i Østjylland

Jan Petersen, som er formand for Business Region Aarhus, der er et erhvervspolitisk samarbejde mellem 12 østjyske kommuner, ser Kattegatforbindelsen som en unik mulighed for Østjylland.

Broen – en langtrukken thriller med spinkelt håb om happy end Det kan kun gå for langsomt med at få blandet betonen til en Kattegatbro.

»Med en udvidelse af Østjyske Motorvej E45 og en Kattegatforbindelse vil Østjylland kunne fastholde den markante vækst i regionen. Alene i det seneste år er der skabt 12.000 nye fuldtidsstillinger i den private sektor i Østjylland. Det er et momentum, vi skal fastholde, og regeringen viser rettidig omhu med forslaget om en bro over Kattegat,« siger han.

Anders Strange fra DI mener ligeledes, at forbindelsen vil skabe flere jobs og bedre muligheder lokalt i Østjylland, og at Danmnarks konkurrenceevne udadtil vil styrkes på sigt. Og ifølge Dansk Byggeri kommer broen ikke en dag for tidligt.

»En effektiv infrastruktur er helt central for et effektivt samfund, der ikke spilder tiden på ventetid og bilkøer på vejene. Her er Danmark nok sandet noget til de senere år – så debatten og politisk fokus på behov for infrastruktur hilser vi meget velkommen,« siger direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri i en kommentar til planerne.