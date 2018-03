Millionerne strømmer ind i havnen

Aarhus Havn leverede sidste år et millionoverskud. Af det netop afsluttede årsregnskab fremgår, at Aarhus Havn i 2017 realiserede et overskud på 83 mio. kr. Heraf stammede de 72 mio. kr. fra selve havnedriften, hvilket svarer til en stigning på ca. 22 pct. i forhold til året før.

Omsætningen i 2017 steg med ca. 6 pct. til 271 mio. kr.

Havnen angiver selv større godsomsætning, udlejning og salg af serviceydelser som årsag til den stigende omsætning og indtjening. Den samlede omsætning af gods steg med ca. 5 pct. målt i tons – heraf steg containeromsætningen med hele 14 pct. målt i tons.

Virksomhedens overskud skal sikre, at vi hele tiden er i stand til at foretage de udvidelser af havnen, der er nødvendige for at imødekomme kundernes efterspørgsel. Jakob Flyvbjerg Christensen, havnedirektør, Aarhus Havn

Den stigende omsætning har dog ikke ført til større udgifter. Aarhus Havn har været i stand til at holde omkostningssiden tæt på status quo i forhold til 2016.

Overskud reinvesteres

Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen betegner resultatet som meget tilfredsstillende. Han understreger dog, at havnen også står over for betydelige anlægsinvesteringer i de kommende år, så overskuddet skal i høj grad reinvesteres.

»Vi har netop bygget en helt ny omniterminal til 200 mio. kr., og vi er nu i gang med en ny færgeterminal til et trecifret millionbeløb. Virksomhedens overskud skal sikre, at vi hele tiden er i stand til at foretage de udvidelser af havnen, der er nødvendige for at imødekomme kundernes efterspørgsel,« siger Jakob Flyvbjerg Christensen.

Han understreger, at der foruden terminaludvidelser også investeres en del penge i anden infrastruktur. Eksempelvis vil den nye færgeterminal generere øget trafik på Østhavnsvej, som derfor skal opgraderes, inden terminalen tages i brug.