Påskeugen i Østjylland

Påsken sætter på mange måder sit præg på aktivitetsniveauet, og på papiret kommer der ikke til at ske mange store ting i det østjyske i den kommende uge. Som vanligt udkommer JP Aarhus ikke på helligdage, så du må derfor undvære os skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag. Du kan istedet følge de seneste begivenheder på jpaarhus.dk. Jyllands-Posten udkommer som vanligt alle dage i påsken.

Når nu man på visse dage ikke har JP Aarhus at fordybe sig i, skulle turen måske istedet gå til Den Gamle By, der onsdag åbner udstillingen ”Dronningens garderobe” eller tage en tur i Aarhus Teater og se opsætningen af West Side Story.

Står den på lam i hjemmet, så bliv klogere på denne test af årets lammekøller.

Mandag den 26. marts

Lena von Lüttichau, fhv. hofdame for Dronning Margrethe indtil 1996, kammerherreinde, kammerdame, Rønde, fylder 75 år.

Nils Madsen, arkitekt, Aarhus N, fylder 75 år.

Tirsdag den 27. marts

Den Gamle By har har fået Dronningens særlige tilladelse til at låne og udstille kjoler, hatte, dagligt tøj, festtøj fra 1940’erne til i dag. I alt 37 kjoler og dragter, 42 hatte samt sko, dukkevogn, barnecykel og kufferter. Igennem tøjet og genstandene oplever man forskellige sider af Dronningens liv, hverdag og officielle pligter. Dronningen åbner udstillingen i dag kl. 12. Selve udstillingen åbner for offentligheden onsdag.

Lars Lynge Nielsen, fhv. rektor (Fyns Pædagog-Seminarium indtil 2014), cand.psych., Risskov, fylder 70 år.

Erik Møberg, underdirektør, Hinnerup, fylder 60 år.

Onsdag den 28. marts

HåndboldLigaen, mænd: Bj.bro/Silk. - Århus samt KIF Kolding - Skanderborg. Begge kampe spilles kl. 20.30.

Torsdag den 29. marts

I dag er det den kristne helligdag skærtorsdag. Det er dagen, hvor Jesus tages til fange af romerske soldater. Forinden har han vasket disciplenes fødder og spist måltidet kendt som den sidste nadver. JP Aarhus udkommer ikke.

Anders Bové Christensen, arkitekt, Aarhus C, fylder 70 år.

Fredag den 30. marts

I dag er det den kristne helligdag langfredag. Dagen markerer Jesus død, hvor han, efter at være blevet dømt til døden af Pontius Pilatus, bliver korsfæstet. JP Aarhus udkommer ikke.

Hans Prehn, reklamedirektør, Egå, fylder 85

Lørdag den 31. marts

Basketball DM-kvartfinaler, mænd, 4. kamp: Cph. Wolfpack - Bakken Bears (kl. 15).

Søndag den 1. april

I dag er det den kristne helligdag påskedag. Dagen markerer, at en gruppe kvinder besøger Jesus" gravsted, men de opdager, at stenen foran graven er væk, og at Jesus er genopstået fra døden.

Biskop for Aarhus Stift Henrik Wigh-Poulsen tiltræder i dag som kongelig konfessionarius. Biskop Henrik Wigh-Poulsen afløser forhenværende biskop over Københavns Stift Erik Norman Svendsen, der har varetaget hvervet som kongelig konfessionarius i 10 år.

Aarhus-biskop bliver dronningens nye sjælesørger Biskop Henrik Wigh Poulsen, der skal være ny præst i kongehuset, kender dronningen fra talrige besøg i Aarhus.

Hobro IK og AGF mødes i dag i runde 27 i Superligaen. Holdene spiller i gruppespillets pulje 1, hvor der kæmpes om overlevelse i Superligaen. De to andre hold i deres pulje er Silkeborg IF og FC Helsingør. Kampen spilles klokken 14 på DS Arena.

Lene Nielsen, bankchef, fhv. håndboldlandsholdsspiller (IK Skovbakken), Hadsten, fylder 70 år.

Mandag den 2. april

I dag er det den kristne helligdag 2. påskedag. Det er dagen efter påskedag, hvor en gruppe kvinder besøger Jesus" gravsted, men de opdager, at stenen foran graven er væk, og at Jesus er genopstået fra døden. JP Aarhus udkommer ikke.

Dansk forfatter Troels Kløvedal, 75 år.