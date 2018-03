Se den her: Årets festugeplakat offentliggjort

Siden 1984 har skiftende kunstnere lavet plakaten til Aarhus Festuge. Temaet sidste år, i år og næste år er "Bridging" og i år står den kendte kunstner Martin Bigum bag plakaten.

For første gang i sit kunstneriske virke, har han kastet sig over et blomstermotiv.

Den kendte kunstner Martin Bigum står bag årets plakat til Aarhus Festuge. Foto: Joachim Adrian

"Da jeg blev tilbudt at lave årets festugeplakat under temaet "Bridging", meldte der sig straks nogle meget illustrative billeder af broer, mennesker der holder i hånd og går i række. Men jeg har valgt at anskue det i et lidt større perspektiv, der afspejler rummelighed. Elementerne i motivet er hver deres stængel, hver deres sarte blomst, men de er også forbundet, og de næres af det samme vand," fortæller kunstneren om plakaten.Martin Bigum er autodidakt kunstner og forfatter. Hans værker er udstillet på mange danske kunstmuseer. I 2015 blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog og han er fast paneldeltager i DR K’s Kunstquiz.

Illustration: Aarhus Festuge

Arbejdet med Aarhus Festuges plakat er inspireret af en linje i et digt, som sad fast i Martin Bigums hoved. Linjen lyder ”enhver sin stilhed”, som også er titlen på plakatmotivet."Den gode kulturoplevelse taler til det register af følelser, erfaringer og minder, vi alle sammen sidder med, og måske kan den endda aflejre nyt brændstof, vi kan leve videre på. I forhold til temaet ’Bridging’ handler motivet om, at alle skal have lov til at have sin stilhed og sin egen oplevelse, når vi ser, hvad Aarhus Festuge byder på," siger han.

Direktør Rikke Øxner ser frem til en festuge med endnu flere nye forbindelser.



"Sidste år havde vi fokus på at skabe nye rammer for det gode møde mellem kunst, mennesker, natur og by. Det er et af de spor, vi fortsætter med i år, især med ønsket om at styrke de fællesskaber og det sammenhold, vi lagde grundstenen til sidste år. I forhold til Martin Bigums plakat, så er det præcis det, festugen skal være; det vand, vi alle drikker af, den næring, der får byen til at gro," siger hun.