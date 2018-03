Midtjysk entreprenør har fået sin største ordre nogensinde på Aarhus Ø

JFP har sikret sig den største ordre nogensinde. Den midtjyske entreprenør skal nemlig bygge de 202 lejligheder i Ship-komplekset på Aarhus Ø.

Ship bliver opført på den yderste del af Aarhus Ø ved lystbådehavnen, Aarhus-bugten og Jette Tikjøbs Plads.

"Det er et fantastisk spændende projekt, som vi glæder os vanvittig meget til at gå i gang med," siger adm. direktør for JFP, Jesper Friis Poulsen.

I forvejen er JFP i gang med at opføre DMJX Campus Katrinebjerg samt Generationernes Hus på Aarhus Ø.

"Byggeriet i Aarhus boomer med flotte og spektakulære byggerier, og vi har lagt en bevidst strategi i forhold til at få andel i dette store marked. Det er lykkedes, og det er vi stolte over og glade for," siger Jesper Friis Poulsen.

I Ship udgør bebyggelsen et samlet etageareal på 24.800 m² fordelt på ca. 21.800 m² boliger, ca. 3.000 m² erhverv samt en kælder på 11.800 m² med blandt andet p-kælder og erhverv. Foruden byggeriet skal JFP også etablere gårdrum.

Det er Byggeselskab Olav de Linde, der er bygherre på projektet.

Projektet er ved aftalens indgåelse bearbejdet til et projektforslag, hvor en lokalplan for ejendommen foreligger. Kontrakten omfatter et fuldt nøglefærdigt byggeri.

