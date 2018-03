50 aarhusianere fik kæmpe overraskelse på løbetur

Omkring 50 aarhusianere var onsdag aften dukket op i Marselisborg Slotshave i Aarhus for at deltage i fællestræningen op til Royal Run.

Midt i opvarmningen mødte løbets hovedperson, kronprinsen Frederik, op for at hilse på de mange fremmødte.

Løbetræningen onsdag aften var arrangeret af den lokale Royal Run arrangør Aarhus 1900 og DGI Østjylland for at give et tilbud til dem, der vil løbe sammen med andre, få tips til løbetræningen og få testet formen inden Royal Run, løbet der fejrer kronprinsens 50 års fødselsdag den 21. maj 2018.

Tilmeldingerne strømmer ind: 40.000 danskere vil løbe med kronprinsen

Royal Run arrangeres af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Atletik Forbund i regi af Bevæg dig for livet og støttes af Nordea-fonden og TrygFonden.

Udover Aarhus, løber Kronprinsen med i Aalborg, Esbjerg, Odense og København/Frederiksberg.

Kronprinsen overværede træningen i Aarhus for at hilse på og bakke op om de mange danskere, der allerede nu har tilmeldt sig løbet og tager aktivt del i træningen op til løbet:

"Vi er meget glade for, at kronprinsen kom forbi for at vise sin opbakning og højne den gode fælles energi. Det styrker lysten til at snøre løbeskoene og er en kæmpe motivationsfaktor for den fremadrettede træning op mod Royal Run," siger idrætskonsulent i DGI Østjylland, Anne Ellegaard Larsen.