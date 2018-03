EL tager afstand fra ”racisme og stigmatisering” i ghettoudspil

Et flertal i Magistraten bakker nu op om regeringens udspil ”Et Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i Danmark 2030” og Socialdemokratiets udlændingeudspil ”Retfærdig og realistisk”.

»I Aarhus arbejder vi for en blandet by i social balance. Det er afgørende, at vi ved fælles hjælp kan indfri den ambition. Derfor hilser vi Regeringens udspil velkomment,« skriver magistraten tirsdag i et brev til regeringen.

Her fremgår det, at den bakker op om de fleste af regeringens forslag. Men samtidig deler magistraten en række bekymringer og overvejelser omkring forhandlingerne.

Regeringens udspil har bl.a. en målsætning om, at de hårdest belastede boligområder skal have højst 40 pct. alment byggeri. Socialdemokratiets udspil har bl.a. ambitionen om, at en 10-årsplan skal sikre maksimum 30 pct. ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i boligområderne.

EL: Racisme og tvang

Men trods den brede opbakning til ghettoudspillet meddelte Enhedslisten onsdag, at man tager afstand til magistratsflertallets opbakning og til selve udspillene fra regeringen og Socialdemokraterne.

Magistratsmedlem Keld Hvalsø (EL) kalder ghetto-planen ”dybt problematisk”:

»Vi vil få en kommunal udfordring med at få renoveret med det her ghettoudspil. Det er også problematisk med kvote-forslagene. Hvor skal vi huse de mennesker, som bliver afvist fra almene boliger?” spørger Keld Hvalsø.

Partiet skriver i en pressemeddelelse, at man tager afstand fra ”den racisme og stigmatisering, som lyser ud af udspillene.”

»Udspillet rammer en helt bestemt befolkningsgruppe og kan derfor karakteriseres som racistisk. Derudover sætter det demokratiet ud af kraft, for beboerne kan ikke gå imod,« siger Keld Hvalsø.

Partiet tager også afstand fra ”den omfattende tvang, umyndiggørelse, fattiggørelse og forskelsbehandling”, fremgår det af pressemeddelelsen.

Anbefalinger fra Aarhus

Magistraten bakker heller ikke op om alle regeringens forslag til en ny plan for udsatte boligområder. Derfor medsendes en række forslag til, hvordan regeringens plan kan styrkes.

Magistraten finder det bl.a. problematisk, at regeringen foreslår, at der hvert år højest må optages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i hver dagsinstitution. Det kan give risiko for lukning af institutioner, lyder det.

I brevet til regeringen påpeges desuden, at planens økonomiske rammer ikke matcher målet, og at der kan opstå en finansiel udfordring.

En anden anbefaling fra Aarhus handler om, at magistraten ønsker et forebyggende fokus på de områder, der er i risiko for at blive udsatte over de kommende år.