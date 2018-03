Aarhus skal finde plads til 47.866 ekstra borgere i de kommende 10 år

Der skal findes boliger og velfærdsydelser til 4.800 nye borgere hvert år i de næste 10 år i Aarhus Kommune.

Det konkluderer den nyeste befolkningsfremskrivning, som kommunen offentliggør torsdag. Og ifølge tallene kommer der formentlig 14 pct. flere borgere til i kommunen om året. Det svarer til, at Aarhus skal finde plads til et ekstra bysamfund på størrelse med Aarhus-forstaden Mårslet hvert år frem til 2028, hvor Aarhus forventes at være hjemby for i alt 388.178 indbyggere.

»Den øgede befolkningsfremskrivning betyder, at Aarhus Kommune skal sikre plads til blandt andet flere børn i dagtilbuddene og skolerne, og det vil indgå som en del af kommunens budgetlægning,« siger økonomisk konsulent Karina Holme Frederiksen, Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune.

Den nye prognose påpeger en øget befolkningstilvækst i Aarhus Kommune i forhold til den forrige fremskrivning fra 2016, hvor kommunen forventede en årlig tilvækst på 4.000 personer om året i 10 år.

Flere forældre og børn

Danmarksbefolkningen vokser generelt, hvilket smitter af på Aarhus, men befolkningstilvæksten er her større end i andre dele af landet. Det er ifølge den nye prognose især befolkningsgruppen mellem 25 og 40 år, som vokser. Det er samtidig borgere i den aldersgruppe, hvor de fleste får børn, og derfor ser antallet af især børn mellem 0-9 år ud til at stige kraftigt i de kommende år. Det betyder eksempelvis, at der skal findes daginstitutionspladser til 5.291 ekstra børn mellem 0-4 år inden 2028.

»Det er en kæmpe opgave at sikre det nødvendige antal skole- og daginstitutionspladser i de kommende år. Som udgangspunkt kommer der også flere skattebetalende borgere, så der bliver penge til at bygge nyt for, men i nogle områder af Aarhus er det allerede i dag svært at finde plads til nye institutioner,« siger Thomas Medom (SF), rådmand for Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Rådmand: Voksende børnetal bør påvirke kommuneplan

Også i aldersgruppen over 75 år bliver der ifølge fremskrivningen flere borgere end i dag i de kommende år. I dag er der eksempelvis 8.896 borgere i Aarhus i alderen 75-79 år. I 2028 forventes det, at der i den aldersgruppe vil være på 12.238 Aarhus-borgere.