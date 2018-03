Bakken Bears forventer svær returkamp trods stort forspring

Det ser ud til, at Bakken Bears’ europæiske eventyr i denne sæson ingen ende vil tage.

Tirsdag aften besejrede det aarhusianske baskethold nemlig franske ESSM Le Portel på hjemmebanen i Vejlby-Risskov Hallen i den første af to kvartfinaler i Fiba Europe Cup, 76-62.

Isoleret set er det resultat det største i dansk baskethistorie. Godt nok skal Bakken Bears præstere at undgå at tabe med mere end 13 point, når der spilles returkamp tirsdag i Frankrig. Men Bakken Bears er det første danske hold, der når en kvartfinale i Fiba Europe Cup, og at aarhusianerne tilmed vandt det første opgør, gør kendsgerningen om den største sejr i dansk basket svær at komme uden om.

Selv om sportsdirektør for Bakken Bears, Michael Piloz, ved det efterfølgende pressemøde i sjov pointerede, at man engang slog Herning Basketball med næsten 100 point.

Det kan godt være, at ESSM Le Portel på papiret så ud til at være en skræmmende modstander for Bakken Bears tirsdag aften. Franskmændene havde vundet 11 gruppekampe i træk henover det første og andet gruppespil i Fiba Europe Cup. Men baseret på de to holds præstationer i det første opgør, var det svært at få øje på, at franskmændene skulle besidde samme kvalitet som Bakken Bears.

De kan spille bedre

ESSM Le Portels to mest målfarlige herrer, Trae Golden og Franklin Hassel, leverede henholdsvis 17 og 16 point i kampen, mens de resterende point fordelte sig jævnt ud på resten af holdet.

Jaye Crockett blev for den anden europæiske kamp i træk Bakken Bears’ topscorer med 21 point. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Bakken Bears formåede ganske enkelt at spille en solid forsvarskamp, hvor franskmændene ofte blev nødt til at tage skud i ikke særligt gunstige positioner.

Omvendt var der enkelte af Bakken Bears-spillerne, som leverede præstationer på et meget højt niveau. Jaye Crockett blev for den anden europæiske kamp i træk Bakken Bears’ topscorer med 21 point, og amerikaneren ser ud til at være i storform.

Den største Bakken Bears-stjerne, DeVaughn Akoon-Purcell, måtte nok engang erkende, at han ikke er på sit topniveau lige nu. Fiba Europe Cup-topscoren satte kun seks af sine 14 toppointsforsøg i kurven, mens han blot ramte et ud af otte forsøg bag trepointslinjen.

Cheftræner for Bakken Bears, Steffen Wich, var da også tilfreds med sine spilleres præstation tirsdag aften, men han ved også, at der venter en stor opgave på tirsdag i Frankrig.

»Jeg tænker, at det var en fantastisk præstation af holdet, og vi skal huske, at vi lige har slået et hold, som vandt 11 kampe i træk i gruppespillene. Det er nogle dygtige spillere. Vi spillede statistisk set ikke en særlig god kamp, men det var, fordi ESSM Le Portel-spillerne lagde et stort pres på os. Vi kan spille bedre, men det kan de andre desværre også. Det skal vi prøve at forhindre,« sagde Steffen Wich efter kampen.

Kan få tæsk i Frankrig

Cheftræneren lægger ikke skjul på, at han har stor respekt for ESSM Le Portel, fordi de har leveret så gode præstationer i dette års Fiba Europe Cup.

Ud over at franskmændene vandt 11 ud af 12 gruppekampe, så hentede ESSM Le Portel også et nederlag på 17 point i ottendedelsfinalen, da italienske Sassari kom til den franske hjemmebane i Le Portel i returkampen.

Derfor er Steffen Wich heller ikke selvsikker på, at Bakken Bears’ sejr på 14 point på hjemmebanen er nok til, at aarhusianerne går videre til semifinalen.

»Basket har en frygteligt masse systemer, men indgangen til returkampen er ret banal. De 14 point, som vi fører med nu, er ligegyldige, indtil der mangler et minut af returkampen. Det drejer som om at gøre præcis det samme, vi gjorde det meste af kampen i dag på nær de sidste tre minutter, nemlig at løbe og løbe og spille etableret angrebsspil. Falder vi mellem de to stole, får vi tæsk. Vi håber, at vi kan lege med i Frankrig også,« sagde Steffen Wich.

Kampens spiller Jaye Crockett havde efter kampen svært ved at skjule, hvor begejstret han var over at have slået ESSM Le Portel.

Ligesom sin cheftræner ved han dog også, at der venter en stor opgave på tirsdag i Frankrig.

»Det er fantastisk at være en del af denne rejse. Vi skal dog passe på med at tænke for langt frem allerede nu. Vi er ikke færdige med det, vi gerne vil opnå. Vi skal fejre de her sejre enkeltvis, men vi er nødt til at fortsætte med at holde fokus kamp efter kamp, så vi kan slutte det her på den rigtige måde. Vi går ind til kampen tirsdag, som stod der 0-0, og det var en helt ny kamp,« sagde Jaye Crockett.