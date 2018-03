Ud at køre: Region Midtjylland vil sætte skub i busbesparelserne

Det har allerede været fremme – også her i avisen – at regionen vil spare 40 mio. kr. på den kollektive trafik, og at det skal gå hurtigt med at finde pengene.

Der skal findes tilpasninger i det regionale rutenet hurtigst muligt dog senest med fuld virkning fra budgetåret 2021. Anders Kühnau, (S), formand for regionsrådet Der skal findes tilpasninger i det regionale rutenet hurtigst muligt dog senest med fuld virkning fra budgetåret 2021.

Den regionale kollektive trafik Udgifterne til den regionale finansiering af kollektiv trafik er i de seneste år vokset og udgør i 2018 56 pct. af budgettet til regional udvikling.

I 2007 udgjorde den 40 pct.

I 2018 bruger Region Midtjylland 343,3 mio. kr. til kollektiv trafik.

Det samlede budget for hele den regionale udvikling er 616,6 mio. kr.

Regionsrådet har nu besluttet, at besparelserne skal indfases hurtigst muligt, dog senest med fuld virkning fra budgetåret 2021.

Region Midtjylland udarbejder nu på baggrund af dialog med kommunerne et endeligt forslag til besparelserne.

Nu har regionsrådet kraftigt understreget det på sit seneste møde.

»De nødvendige besparelser på 40 mio. kroner på den regionale finansiering af kollektiv trafik skal indfases hurtigst muligt. Det vedtog Regionsrådet med solidt flertal på tirsdagens møde. SF og Enhedslisten stemte imod. Det blev samtidig besluttet, at administrationen nu skal udarbejde en endelig plan for indfasning af besparelserne til godkendelse i Regionsrådet,« hedder det således i en pressemeddelelse fra Region Midtjylland.

Ønsker fortsat dialogen

Frem mod vedtagelse af den endelige plan for besparelserne ønsker regionen tæt dialog med kommunerne. Både om de enkelte busruter, der bliver berørt, og om den overordnede sammensætning af den kollektive trafik.

»Alle kommuner har tidligere været hørt, og vi fortsætter nu dialogen for at finde de bedst mulige løsninger. Men det ændrer ikke ved, at der skal findes tilpasninger i det regionale rutenet hurtigst muligt, dog senest med fuld virkning fra budgetåret 2021,« siger formand for regionsrådet Anders Kühnau (S).

Finansiering af busdriften kommer fra budgettet til regional udvikling, der også dækker regionens opgaver med eksempelvis kultur, erhvervsfremme samt bekæmpelse af jordforurening og sikring af rent drikkevand. Derfor fremhæver formand for udvalget for regional udvikling Jørgen Nørby (V), at tilpasningen af den kollektive trafik er et spørgsmål om politisk prioritering.

Busbesparelser på banen igen: Kommuner kan se frem til færre regionalbusser

»Vi skal også hjælpe de tusindvis af familier, der lever med forurenede grunde. Det kan vi ikke, hvis udgifterne til kollektiv trafik får lov til at fortsætte den nuværende udvikling,« siger Jørgen Nørby (V).