Virksomheder ansætter flere uden de rette kvalifikationer

En skizofren mekaniker og en servicemedarbejder, der har været langtidssyg efter to hjerteoperationer.

Blot to aktuelle eksempler på, at virksomhederne i mangel på kvalificeret arbejdskraft i stigende grad er villige til at bøje kravene til nyansatte.

»Der er meget stor velvilje hos virksomhederne til at tage imod de borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet og har været på kontanthjælp i en længere periode, og de nyuddannede dimittender, som går på dagpenge,« fortæller driftschef Karin Rasmussen fra Jobcenter Aarhus, hvor afdelingen Virksomhedsscervice, er virksomhedernes indgang til Jobcenter Aarhus.

Gode aftaler

Vejen til varig beskæftigelse kan ifølge hende være efteruddannelse af dimittender og opkvalificering gennem kurser og praktikforløb.

Det er den generelle efterspørgsel på arbejdskraft, som har været med til at skabe denne gunstige situation, hvor der nok aldrig har været beskæftiget så mange mennesker i Danmark før. Lars Brunsø Direktør og næstformand i DI Østjylland

»Hvis vi laver nogle gode aftaler om, at vi støtter op om borgerne på kanten, vil virksomhederne gerne være med. Det er sjældent, vi oplever virksomheder, som er fuldstændig afvisende og slet ikke vil være i dialog med os,« siger Karin Rasmussen.

Ifølge Business Aarhus – Aarhus Kommunes serviceenhed for virksomheder og igangsættere – er det ofte nødvendigt at tænke nye veje for at finde en egnet kandidat.

»I det store hele er der ikke tilstrækkeligt af dem, man gerne vil have. Vi appellerer til, at man tager folk ind, som måske ikke passer 100 pct. til profilen. Det, at have taget en specifik uddannelse eller retning, er ikke nødvendigvis begrænsende. Vi tror på, at mange vil være superhurtige til at sætte sig ind i noget nyt,« siger erhvervskonsulent Lars Mattson.

Rummelige arbejdspladser

Næstformand i DI Østjylland, direktør Lars Brunsø, Akva Waterbeds i Ry, mener, at arbejdspladserne er blevet mere rummelige.

»Vi tager et større samfundsansvar. På min egen arbejdsplads har vi et handicaptoilet til kørestolsbrugere, vi integrerer indvandrere, og vi har folk i skånejob,« fortæller Lars Brunsø, der tilskriver opsvinget en stor del af æren for virksomhedernes større dristighed ved nyansættelser.

»Efter fire timers arbejde skal jeg lige hvile en times tid« Trods to hjerteoperationer går Kim Sørensen på arbejde hver dag hos Advansor A/S i Brabrand. Og Muharam Suljic er mekaniker hos Ejner Hessel, selv om han lider af svær skizofreni.

»Det er den generelle efterspørgsel på arbejdskraft, som har været med til at skabe denne gunstige situation, hvor der nok aldrig har været beskæftiget så mange mennesker i Danmark før, og det er fantastisk,« mener Lars Brunsø.