Nyt valgfag skal bane vejen for fremtidens undervisning

Pantsamler, sceneopbygger, sikkerhedsvagt eller bartender. Det er nogle af de opgaver, som frivillige hvert år tager på sig under den aarhusianske musikfestival Northside. Og onsdag åbnes der for ansøgninger fra folk, der gerne vil være frivillig på årets festival. Men de frivillige skal ikke arbejde alene. Lige nu er 17 studerende på Erhvervsakademi Aarhus nemlig i gang med at uddanne sig til teamledere med udgangspunkt i Northside.

Uddannelsen er et pilotprojekt, som sidste år blev prøvekørt af 10 studerende, der tog kurset ved siden af deres studier, hvilket kulminerede i Northside 2017, hvor de arbejdede som ledere og havde 25 frivillige under sig per dag. Evalueringerne fra sidste års forsøg har resulteret i et nyt valgfag, hvor de studerende undervises i ledelse og motivation, og som fremover giver fem ECTS-point. De studerende vælger valgfaget og bliver derfra udtaget til forløbet.

»Vi ser det som et pilotprojekt på, hvordan fremtidens undervisning kan skrues sammen,« siger Palle Nørgaard, adjunkt og fagudvikler på Northside-samarbejdet.

En gave til cv’et

Palle Nørgaard ser flere fordele ved det nye valgfag og samarbejdet med festivalen.

»Vi skulle bruge en aktør, som tør være lidt nytænkende, og Northside er eksperimenterende. De arbejder med bæredygtighed, er hundrede procent kontantløs og har forskellige målsætninger hele tiden. De har også haft interesse i at arbejde mere strategisk med frivillige, så man kan fastholde noget viden i stedet for at lære folk op hvert år. Så det går begge veje,« fortæller han.

Han pointerer også, at det for de studerende gør en stor forskel, at de kan skrive forløbet på deres cv og få udtalelser med til fremtidig brug, som et teoretisk baseret fag i klasseværelset ikke kan give. Desuden mener han, at kombinationen af praksis og teori er en central ingrediens i idéen.

Louise Bech er for fjerde år i træk ansvarlig for de frivillige tropper på musikfestivalen Northside.

»Den studerende ryger direkte ind i en arbejdserfaring, hvor man får ansvaret for en gruppe mennesker. Så i denne udbyggede version med feltarbejde skal de skrive deres reflektioner ned og gå til eksamen bagefter. Problemstillingerne kan handle om ledelsesteori, motivation af de frivillige, værtsskab og sikkerhed. Vi forsøger at udvikle på formen og ikke kun købe nye bøger til undervisningen. Så det nye er, at vi tænker i praksisarenaer kombineret med traditionel læring. Og det kunne godt være femtiden at gøre det på den måde.«

Ledelse af mennesker

Valgfaget administreres af Erhvervsakademi Aarhus og inkluderer tre introdage, hvor repræsentanter fra Northside underviser i konkrete arbejdsopgaver og problemstillinger på en festival. To afvikles i løbet af foråret, og den sidste afvikles på pladsen, umiddelbart inden festivalen går i gang.

Der er i år i alt 17 optagne på forløbet inklusive otte gengangere fra sidste år. Alle studerende skal deltage henover to festivalsæsoner, og der er en eksamen efter første festival. Hos Northside er der ligesom på erhvervsakademiet stor tilfredshed med samarbejdet.

»Leadership Program har stor værdi for os i forhold til vores frivillige, som møder og oplever en dedikeret teamleder med fokus det rette sted. Vores Leadership Program handler om ledelse af mennesker mere end opgaven, hvilket vi også fik mange positive tilkendegivelser omkring under vores evaluering med sidste års frivillige på adgangsområdet,« siger Louise Bech, Area Manager for Frivilligledelse.