Fællesrådet for beboerne på Aarhus Ø: Hvorfor skal en få år gammel lokalplan allerede skrottes?

»Nu har man erklæret Lighthouse 2.0 som et vinderprojekt, men det er jo et projekt, der vil gå ud over en hel masse mennesker.«

Sådan lyder det fra Thomas Østergaard, formand for Fællesrådet for beboere på Aarhus Ø.

Baggrunden er, at et projekt for Lighthouse 2.0 er sendt i forhøring frem til 5. april, og som tidligere omtalt i JP Aarhus er det et forandret projekt i forhold til det oprindelige. Tårnet er blevet slankere og lavere, men til gengæld er sidebygningerne blevet større og højere.

Vores kritik handler ikke om, at vi ikke vil have flere beboere på Aarhus Ø. Den handler om, at vi vil kunne regne med de lokalplaner, der er vedtaget. Thomas Østergaard, formand for Fællesrådet for Aarhus Ø Vores kritik handler ikke om, at vi ikke vil have flere beboere på Aarhus Ø. Den handler om, at vi vil kunne regne med de lokalplaner, der er vedtaget.

»Man kan sige, at vi omfordeler kvadratmeterne. Det gamle projekt havde et meget tykkere tårn og færre kvm i sidebygningerne, og vi vil rent arkitektonisk gerne have et slankere volumen i et tårn med et fodaftryk på ca. 600 kvm, og så laver vi sidebygningerne med de rette proportioner i forhold til det visuelle udtryk,« forklarede bygherre Rune Kilden forleden i JP Aarhus.

Og det er netop sidebygningerne, som naboerne nu vil protestere over, fordi de vil spærre udsynet for en række beboere.

Da beboerne købte lejligheder i de to første etaper af Lighthouse til indflytning i 2012 og årene efter, fik de fremvist tegninger som denne. Beskeden fra kommunen var, at lokalplanen kun tillod meget lave bygninger omkring tårnet.

Nu vil Aarhus Kommune lave en helt ny lokalplan. Udover selve tårnet skal bygherren have tilladelse til at opføre dette højhusbyggeri omkring tårnet. Det vil få betydning ikke blot for beboerne i de første etaper af Lighthouse, men også for beboerne i naboejendommene Isbjerget og Pakhusene.

»Det er jo et projekt, der vil gå ud over en hel masse mennesker, som har købt deres drømmelejligheder i tiltro til, at man kan regne med den gældende lokalplan. Nu får de så klasket sådan en kasse op, og det er rigtig mange høje bygninger, der bliver bygget foran deres lejligheder,« siger Thomas Østergaard og fortsætter:

»Jeg forstår godt, hvorfor det sker, for funderingen af højhuset kommer til at koste så mange penge, at hvis det skal bygges, er man nødt til at bygge nogle flere boliger, som kan betale for det. Det forstår jeg godt, at bygherren ønsker, men jeg forstår ikke, at kommunen kan godtage den løsning og kalde det et vinderprojekt.«

Bevar lokalplanen

Hans og beboernes grundlæggende anke er, at beboerne ikke kan regne med de lokalplaner, som er gældende.

Det samme gjorde sig gældende for Thomas Østergaard, der selv bor i Z-huset, da han var i strid med kommunen om Ship-byggeriet, der på et tidspunkt blev ændret fra fire til syv etager. Men efter voldsom kritik endte kommunen med at afvise planen om syv etager.

Lokalplanændring Lighthouse 2.0 42.000 kvm bebyggelse på Aarhus Ø med 400 boliger. Tårnet bliver ca. 130 meter højt og med offentligt tilgængelig udsigtsplatform og restaurant på toppen.

Lighthouse 2.0 kommer til at bestå af tre hovedbygninger og et fælleshus for alle beboerne på Aarhus Ø. Stueetagen indeholder desuden klasseværelser til undervisning om livet i Aarhus-bugten.

Bygherre: Anpartsselskabet Lighthouse United.

Arkitekt: 3XN Arkitekter.

Totalentreprenør: Per Aarsleff A/S.

Lighthouse 2.0 er i forhøring indtil 5. april. Derefter skal der laves et egentligt lokalplanforslag, som kommer i høring, inden det skal vedtages i byrådet.

Siden er Thomas Østergaard blev fællesrådsformand, og nu gælder kritikken Lighthouse 2.0, hvor naboerne også er forundrede over, at lokalplanen overhovedet skal ændres:

»Hvorfor skal man egentlig lave om på lokalplanen for at glæde bygherren? Det forstår vi ikke. Der var jo en lokalplan i forvejen for et meget smukt byggeri, der faldt ud mod vandet og også inklusive et tårn. Det kunne så rent teknisk ikke lade sig gøre at bygge 140 meter, men så må bygherren blot bygge det så højt, som det kan blive. Og et tårn på 100 meter er da også en markant bygning,« siger han.

Meget arrogant

En konkret udtalelse fra Rune Kilden i JP Aarhus har desuden skabt harme hos naboerne. Forleden sagde han:

»Jeg synes, vi skal passe på med at få en debat, hvor der er nogle mennesker, som er glade for at bo der, som helst ikke vil have, at der flytter flere mennesker ind i området. Folk skal huske på, at de har købt en egen matrikel, men de har jo ikke købt et patent på, at der ikke kan ske forandringer i området,« siger han.

Og den udtalelse er blevet bemærket i fællesrådet:

»Vi drøftede den udtalelse på vores fællesmøde, og vi synes, den er meget arrogant. Vores kritik handler ikke om, at vi ikke vil have flere beboere på Aarhus Ø. Den handler om, at vi vil kunne regne med de lokalplaner, der er vedtaget. Da folk købte lejligheder i Lighthouse, vidste de ikke, at højhuset ikke kunne bygges, og der i stedet ville komme en langt større sidebygning. Resultatet er, at flere beboere får deres udsigt ødelagt,« siger Thomas Østergaard.

Sidde i tre lag

Derudover er fællesrådet generelt bekymrede for, om området kan bære så mange nye beboere, som der lægges op til med udvidelsen af Lighthouse og de øvrige byggerier.

»Markant flere boligkvadratmeter vil betyde meget mere trafik og flere parkeringsproblemer i området, ligesom alle de mennesker kommer til at sidde i tre lag, når de skal slikke sol nede på molen,« siger Thomas Østergaard.

Fællesrådet er i øjeblikket i gang med at skrive et høringssvar i den aktuelle forhøring, der varer frem til 5. april.