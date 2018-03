Hospital risikerer ikke at kunne lave kræftmedicin

Region Midtjylland vil fremrykke flytningen af apoteket fra Aarhus Universitetshospital på Nørrebrograde til det nye supersygehus i Skejby. Egentlig var det planen, at apoteket først skulle flytte i 2023, men det kan man ikke vente på, mener områdechef Lars Lohse. Det skriver DR.

Det er nedslidte lokaler og teknologi, der ikke harmonerer med stadig skrappere myndighedskrav til fremstilling af f.eks. kræftmedicin, der gør flytningen til Skejby presserende.

"Der kommer stadig flere og flere myndighedskrav, og vi er simpelthen i tvivl om, om vi kan opretholde en produktion i de nuværende lokaler helt frem til 2023. Hvis de myndighedskrav, der kommer i forhold til eksempelvis hygiejne, bliver så strenge, at de nuværende lokaler ikke kan leve op til det, kan Lægemiddelstyrelsen i princippet lukke vores produktion," siger Lars Lohse til DR.

Han forudser, at det kan skabe betydelige voldsomme problemer med at levere kræftmedicin i Region Midtjylland.

Hospitalsudvalget i Region Midtjylland har bedt om, at der til sommer foreligger en plan for udflytningen af apotektet.

10 år gamle beregninger viser, at det vil koste 100 mio. kr. at bygge et nyt apotek i Skejby. Formanden for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Henrik Gottlieb Hansen, forventer, at den teknologiske udvikling har gjort, at det ikke er nok.