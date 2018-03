Til designmarked: »Spegepølsemadder er en favorit i Aarhus«

Forårssolens stråler når langt ind i Godsbanehallen og fungerer som spotlys på de mange designs, der er udstillet på bordene. Glasvaser formet som bobler, geometriske papirlamper, keramiske kopper i pastelfarver eller blomstrede puder. Udvalget er stort.

»Ej, det er sjovt. Prøv at se. Det er håndmadder,« lyder det fra en ung kvinde, da hun passerer en stand med plakater og postkort. Hun peger på et af billederne og taler så videre med sin vendinde.

Designeren bag de trykte håndmadder er 29-årige Joan Glintborg Vissing, der læser kommunikationsdesign på Kolding Designskole. Hun er en af 85 designere, der lørdag og søndag indtog Godsbanen i Aarhus for at udstille på designmarkedet FindersKeepers, som især er for unge iværksættere og nyskabende kunstnere. Et event, der kan opleves flere steder i landet i løbet af året.

I København er de vilde med sildemaden. Mens spegepølsen og rullepølsen er en favorit i Aarhus Joan Glintborg Vissing, designer I København er de vilde med sildemaden. Mens spegepølsen og rullepølsen er en favorit i Aarhus

Rugbrød og gamle mænd

»Jeg tegner hverdagens helte. Dem vi ikke lige ser eller tænker over, men som betyder noget for vores hverdag og dansk kultur. Som eksempelvis rugbrødsmaden eller en gammel mand, der kan fortælle en spændende historie,« fortæller Joan Glintborg Vissing.

Og netop illustrationerne af de ældre mænd med rynker og sære træk er der, hvor hendes selvstændige karriere begyndte tilbage for fire år siden. Den unge tegner var fascineret af jubelæumsportrætterne i lokalavisen og de historier, der kan ligge bag ansigtsfolderne. Siden er udvalget af tegninger blevet udvidet, og forretningen er nu hendes studiejob, der giver lidt ekstra plads i økonomien.

Finderskeepers på Godsbanen i Århus. Mikkel Mikkelsen (aboutformandfunction) har designet glaskuglerne til blomster. De solgte for 20.000kr i lørdags.

»Det er ved hjælp af markeder som især FindersKeepers, at det har kunnet lade sig gøre at få udbredt mine tegninger,« forklarer Joan Glintborg Vissing, der også har en hjemmeside, hvorfra hun sælger. Det er dog primært på markederne rundt omkring i landet, at hun tjener sin løn.

Aarhus vil have spegepølse

Det er omkring fire år siden, at Joan Glintborg Vissing begyndte at tage med til FindersKeepers-markeder med sine tegninger. Hvert år er hun på i alt fem til seks markeder rundt i hele landet, hvor hun sælger til både store og små. Særligt er børnene vilde med Joan Glintborg Vissings kajkager, hvor den voksne målgruppe er mere sultne på håndmadderne. Det er dog forskelligt fra by til by, hvilke madder der sælger mest.

»I København er de vilde med sildemaden. Mens spegepølsen og rullepølsen er en favorit i Aarhus,« griner Joan Glintborg Vissing og tilføjer, at kartoffelmaden er den mest populære i sommermånederne.

En glad arrangør

Generelt er salget på årets første FinderKeepers gået godt, fortæller Kamilla Schultz, som er markeds- og eventansvarlig. Der har været et sted mellem 3.500 og 4.000 mennesker på to dage, og arrangementet lever dermed op til forventingerne.

»Teater skal være underholdende og rørende, men punkt ét er,

»Vi er ovenud glade for, hvordan det er gået,« lyder det fra Kamilla Schultz, der både har mærket en stor interesse fra købere og sælgere. Godsbanehallen har været fuldt booket med passionerede iværksættere, og det glæder Kamilla Schultz, der har været med til at udvælge designerne.

»Som arrangører går vi meget op i, at det er nogle iværksættere, der brænder for det, de laver. De behøver ikke at være nyopstartede, men de skal have noget nyt at byde på. Noget, der ikke er set før,« forklarer Kamilla Schultz.

FindersKeepers er tilbage på Godsbanen i Aarhus til september.