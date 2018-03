Da Aarhus United blev stiftet for cirka et år siden, efter SK Aarhus meddelte, at man lukkede klubben i sommeren 2017, var det svært at vide præcist, hvad man skulle forvente af det nye, aarhusianske kvindehåndbold.

Budgettet var ikke stort, og da klubben havde fået sit økonomiske grundlag på plads, havde de fleste ligaspillere fået styr på deres kontrakter for sæsonen 2017/2018. Derfor var Aarhus Uniteds egen målsætning, at man blot skulle undgå sidstepladsen i ligaen, så man kunne sikre sig sæson nummer to i den bedste danske kvindehåndboldrække.

Lørdag spillede Aarhus United så sin sidste kamp i klubbens første sæson, hvor det blev til et nederlag til Nykøbing Falster på 36-21. Aarhusianerne endte dermed sæsonen med 12 point, en 10.-plads og en billet til sæsonen 2018/2019.

Cheftræneren for Aarhus United, Heine Eriksen, havde et delmål i den sidste halvdel af denne sæson, hvor han gerne ville opnå mindst 13 point. Det var han og Aarhus United tæt på, da man i både tredjesidste og næstsidste spillerunde blot tabte med et mål til henholdsvis Odense Håndbold og Viborg HK.

Alligevel mener Heine Eriksen ikke, at han kan være andet end tilfreds med den første sæson i Aarhus Uniteds historie, hvor det overraskende også blev til deltagelse i Final4-stævnet mellem jul og nytår.

»Vi har præsteret langt over forventning i vores første sæson som klub. Det er vanvittigt at tænke på, at den første sæson er slut nu. Vi har en idé om, at vi lige er startet. Det er vi også. Det er kun 10 måneder siden, vi fik vores licens. Det er gået vanvittigt hurtigt. Der har været så mange indtryk og så meget arbejde, at man slet ikke har tænkt på, at tiden gik. Men vi og jeg er stolte af det, som vi har nået. Jeg er stolt af Final4, men jeg er også stolt af de kampe, hvor vi har presset topholdene maks,« siger han.

Forsvaret skal forstærkes

En af Aarhus Uniteds største styrker i den netop overståede sæson var holdets evne til at forsvare. Mange af Aarhus Uniteds kampe har derfor også været relativt målfattige, fordi det omvendt har haltet med at score mange mål.

Derfor har Heine Eriksen også nogle klare fokuspunkter, som han vil arbejde på frem mod holdets næste ligakamp, der først spilles om knap seks måneder.

Aarhus Uniteds første sæson Aarhus United overtog SK Aarhus’ ligalicens i sommeren 2017.

Klubben har netop afsluttet sin første sæson i den danske håndboldliga. Det blev til 12 point og en 10.-plads.

I pokalturneringen overraskede Aarhus United ved at slå Viborg HK i kvartfinalen og kvalificere sig til Final4-stævnet mellem jul og nytår.

Klubbens topscorer i første sæson blev:

Simone Petersen, 84 mål

Birna Haraldsdottir, 69 mål

Sofie Flader, 60 mål.

»Vi har været rigtig stærke defensivt, og det skal vi gøre endnu bedre. Hvis vi fortsætter vores stærke, offensive forsvar, tror jeg, at flere hold kommer til at spille syv mod seks i angrebet mod os. Så det er noget, vi skal øve og være bedre til at straffe. Vi skal også finde nogle flere mål i den anden ende. Vi har mange unge spillere, så vi kommer også til at fokusere meget på spillernes fysik frem mod sæsonstarten. Det gavner både offensivt og defensivt,« siger Heine Eriksen.

Lave forventninger til Aarhus Uniteds præstationer i klubbens første sæson har ifølge Heine Eriksen betydet, at Aarhus United i nogle af kampene mod ligaens bedste hold har kunnet overraske. Det gjorde Aarhus United bl.a., da holdet slog Viborg HK i pokalkvartfinalen.

Sværere i næste sæson

Cheftræneren regner dog med, at kampe, hvor modstanderne undervurderer Aarhus United, er et overstået kapitel i sæsonen 2018/2019.

»Jeg tror, vi får det sværere i næste sæson, end vi har haft i år. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Vi har lavet en sæson i år, som gør, at topholdene bliver nødt til at tage os meget seriøse, når de skal møde os. Det har vi vist gang på gang. Så vi får nok et sværere udgangspunkt, fordi vi tit har kunnet overraske i år. Men vi skal også gerne være 10-15 pct. stærkere i næste sæson,« siger Heine Eriksen.

Aarhus United-træner: »Man kan godt sige, at vi er havnet i ingenmandsland«

Cheftræneren fortæller, at han regner med, at Aarhus United ender nogenlunde samme sted i tabellen i næste sæson, forhåbentlig med lidt flere point, og så handler det ellers om at udvikle den unge trup, så klubben kan være med i toppen om nogle sæsoner.

»Jeg tror, at vi kommer til at toppe i sæson fire, 2020/2021. I sæson tre, 2019/2020, skal vi komme langt, men jeg tror, at det bliver sæson fire, hvor vi virkelig kommer til at byde ind. Der har vi som klub og organisation noget erfaring med tingene, og vi har nogle unge, talentfulde spillere, som forhåbentlig er blevet endnu dygtigere til den tid,« siger Heine Eriksen.

Aarhus United mangler fortsat en pokalkamp mod AGF Håndbold i denne sæson, og derefter venter der en kamppause indtil september, hvor den nye sæson begynder.