Populær musical får nyt liv: Kærlighed og konflikt er altid et godt emne

Kærlighed er somme tider lig med konflikt.

Det er den i hvert fald i musicalen ”West Side Story”, som nu – 100 år efter, at den første gang blev uropført – stadig lever i bedste velgående. Historien om Maria, der er søster til en barsk bandeleder i New York og forelsker sig i Tony, der er modvilligt medlem af en rivaliserende bande, er en eviggyldig historie om kærlighed, som falder uden for de normer, der er sat op.

Aarhus Teater og Aalborg Teater er gået sammen om at producere musicalen, der har premiere i Aarhus den 23. marts og i Aalborg den 29. august.

Hertil kommer, at den amerikanske filminstruktør Steven Spielberg er i gang med at finde skuespillere til en ny filmisk version af musicalen. Han får noget at leve op til – da Leonard Bernsteins musical fra Broadways scener i 1961 blev til en film, blev den året efter nomineret til 11 Oscars og vandt de 10, bl.a. for bedste film.

Det er ikke en prædikende historie, men derimod en enormt sandfærdig historie, der kommer alle de kæmpestore følelser igennem. Isabel Schwartzbach, sanger og skuespiller

Malmø Opera sætter desuden til efteråret musicalen op i Kasper Holtens iscenesættelse, DR SymfoniOrkestret spiller den i Ledreborg Slotspark den 11. august.

Fra Odense til Aarhus

Det hjælper på populariteten, at 2018 er 100-året for Leonard Bernsteins fødsel. Den danske version af ”West Side Story” havde premiere på Odense Teater i 1969 og blev taget op igen af Aarhus Teater i 1979 med bl.a. Søren Pilmark, Preben Kristensen, Ole Thestrup, Anders Bircow, Susanne Breuning og Betty Glosted på rollelisten.

Mathias Flint og Isabel Schwartzbach, der har hovedrollerne i den nye opsætning i Aarhus, forstår godt musicalens popularitet.

Leonard Bernstein dirigerede i København i 1965. Foto: Jan Persson.

Frygt og kærlighed

Ikke alene er den genialt skrevet, siger de, den er også lige så relevant nu som for 60 år siden.

»Den viser, hvad der kan ske, når folk handler ud fra frygt i stedet for kærlighed. Maria og Tonys historie er den rene kærlighed. Især Marias. Hun er den stemme, der siger, at vi skal vælge freden,« siger Isabel Schwartzbach.

»Den slutter åbent. Hvad vil der ske? Vi ved det ikke. Det er ikke en prædikende historie, men derimod en enormt sandfærdig historie, der kommer alle de kæmpestore følelser igennem. Den er aktuel, og man må også sige, at det er oppe i tiden med bandekonflikter og flygtningesituationen med de mange fordomme, der er i den forbindelse. Nogle vil gerne hjælpe, andre er bange. Som Maria siger i musicalen: ”Bare bange, bange for det, de ikke ved hvad er”« siger hun.

»Jeg håber også, at folk kan se, hvad ungdommen kan – med musikken og dansen in mente. Der er masser af hjerte og passion blandt de unge, de har så meget på hjerte – der skal bare være nogen, der lytter,« tilføjer Mathias Flint og kommer også ind på bandekonflikterne.

»Når man har set forestillingen, kan man her i samtiden med bandekonflikter og forsømte drenge tage det med sig, at vi voksne har et stort ansvar over for vores børn og for at passe på dem.«