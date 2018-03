Vidste du det? Paradis ligger i Hinnerup

Paradis ligger i Hinnerup. I hvert fald set fra børnehøjde.

Det gik op for direktøren i Scan Choco, Kristian Hyllested, da slik- og chokoladevirksomheden sidst havde lagersalg, og han overhørte en pige gispe af henrykkelse henvendt til sin mor over mængderne af søde sager i den 4500 m2 store og 10 m høje lagerhal:

»Wow, sådan måtte det være i Paradis,« funderede pigen.

Akkurat som hende bliver mange overraskede, når de træder indenfor.

Det gode ved at være i den her branche er, at vi ikke har rynker i familien. Jens-Jacob Hyllested, direktør, Scan Choco Det gode ved at være i den her branche er, at vi ikke har rynker i familien.

Navnet Scan Choco siger de færreste noget, men mange har sat tænderne i firmaets sukkersager, som bliver solgt i de fleste danske supermarkedskæder, bl.a. Dansk Supermarked, Coop, Dagrofa, Rema 1000 og Menu. Desuden sælger mange forlystelsesparker slikket fra Scan Choco, f.eks. Djurs Sommerland og Bonbon-Land – og de har fast bod på Skanderborg Festival hvert år.

Mange af de slikkepinde, børn får f.eks. ved frisøren eller de små chokolader, der følger med en kop kaffe på landets caféer, har Scan Choco også leveret.

Guldmønter og temaslik

»Rigtig mange kender vores varer, men ved ikke, at de kommer herfra,« siger Kristian Hyllested.

Han viser rundt i et lager med nærmest uendelige rækker af bland selv-slik – lige fra bløde skumsutter til farvestrålende tyggegummikugler. Her er chokoladeguldmønter og slikarmbånd og -kæder. Her er temaslik med figurer som Minions, Trolls eller danske Rasmus Klump. Her er slik til alle årets sæsoner, f.eks. de klassiske sukkerstokke, juleskum eller chokoladepåskeæg helt op i menneskestørrelse.

Her er også de mere krasse og syrlige varianter til voksne ganer, som f.eks. chokoladeovertrukken islandsk lakrids og brands som Dracula-bolsjer og de pink og grønne sismofytter.

»Vores strategi er at spænde bredt. For vi tror på, at det er det, der gør os interessante, ikke mindst over for supermarkederne. Så skal de ikke have gang i så mange leverandører på én gang, men får nemt det hele gennem os,« fastslår direktør Kristian Hyllested.

Scan Choco Firmaet blev stiftet i 1972.

Tanken var at bruge de muligheder, der opstod med Danmarks indtræden i det daværende EF, til at importere slik og chokolade fra resten af Europa og få eneret på salget herhjemme. Drivkraften var Jens-Jacob Hyllested.

Han har i dag har givet direktørtitlen videre til sin søn Kristian Hyllested. Nu er han koncerndirektør for foretagendet, der siden sidste år også omfatter Interpresent, der sælger gaveæsker til både private og virksomheder.

Sismofytter og Dracula-bolsjer er blandt Scan Chocos mest kendte slik. De største hits gennem tiden har bl.a. været spejdersnus i reagensglas, babyflasker med isperler, candyfloss og Pokémon-bolde.

Scan Choco har haft adresse mange steder rundt i Aarhus. For ti år siden samlede de det hele i det nybyggede domicil i Hinnerup, hvor 25 medarbejdere har deres daglige gang.

Familieforetagende

Det er direktørens far, Jens-Jacob Hyllested, der startede virksomheden i samspil med sin far, Knud Hyllested. Knud Hyllested startede i begyndelsen af 1950’erne egen forretning, hvor han solgte klassisk dansk slik som salmiakstænger og guldbarrer til købmandsforretninger i det midtjyske, lige fra Aahus til Vestkysten.

Da Danmark trådte ind i EF i 1972, så far og søn en mulighed for at importere ny og anderledes slik og chokolade fra resten af Europa og basere en forretning på eneretten til at sælge slikket herhjemme.

Unge Jens-Jacob Hyllested kastede sig ud i det efter at have afsluttet sin læretid i en købmandshandel i Aarhus-området. Fra starten havde han sin fars grossistvirksomhed som kunde samt tre tilsvarende virksomheder, men han kørte landet tyndt og fik hurtigt 200 aftagere fordelt i hele Danmark.

I dag er virksomheden vokset til 25 medarbejdere, og tallene udvikler sig stadig positivt år for år – hvor bruttofortjenesten i 2012 lå på 10,7 mio. kr., var den i 2016 steget til 13,8 mio. kr.

Væksten er over årene ofte kommet med nye hit i sortimentet. Nogle er mere kendte end andre, f.eks. slikkepinde med spejdersnus, slikarmbånd, mentolcigaretter eller Pokémon-kugler, der i over ti år var en bestseller.

Der er f.eks. også de såkaldte sismofytter. Det skøre navn kommer fra en tegnekonkurrence i et hedengangent sommerprogram på DR, fra dengang public service-kanalen sad på hele sendefladen, og hele Danmark fulgte med. Vinder af konkurrencen havde tegnet det selvopfundne væsen: en sismofyt. Den idé var Maribo Sukkervarefabrik hurtig til at tage op og lancere som mundgodt, og en succes var skabt.

Sismofytterne er blandt Scan Chokos bedst sælgende slik. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Scan Choco startede i 2010 et samarbejde med fabrikken i Maribo, som de købte sidste år. I dag er sismofytterne også lanceret som shots, ligesom nye varianter med bl.a. chokolade er udviklet. Alt slikket ankommer hver uge til Scan Chocos pakkeri i Hinnerup. Sismofytterne fra Maribo er det eneste slik, der kommer fra en producent i Danmark, ellers bliver godterne leveret fra hele verden, men bliver pakket til danske forbrugere på pakkeriet i Hinnerup.

Værn om det dansk sprog

Scan Choco har to grafikere tilknyttet, som hjælper med at udvikle emballagen, f.eks. hvis sukkerstokke produceret i Asien skal have et mere nordisk look i indpakningen.

»Vi vil gerne værne om det danske sprog, og vi laver selv poser, hvor der f.eks. står skumfiduser på i stedet for det engelske ”marshmallows”. Vi bruger også illustrationer, der passer med et skandinavisk udtryk. I sidste ende tror vi på, at det bliver mere appellerende over for kunderne, når de kan kende sig selv i udtrykket og sproget,« fastslår Kristian Hyllested.

Det er også hele 90 pct. af godterne, der ender i danske maver. De sidste ti pct. går til supermarkeder og forlystelsesparker i udlandet, hvor Scan Choco dog oplever vækst lige nu.

Firmaet som en bror

Tvivl har der aldrig været i Kristian Hyllesteds sind om, at han en dag skulle være direktør i Scan Choco. Han kom allerede som femårig med på messer i hele verden, bl.a. i Europa og Asien, og var med til at udvælge de sukkersager, som, familien troede, kunne få succes, og i slutningen af teenageårene begyndte han at forhandle de første aftaler på plads.

»Min far har altid sagt, at han ikke ville blive ked af det, hvis jeg valgte noget andet end Scan Choco. Men jeg har aldrig overvejet andet: Jeg er enebarn, og jeg har egentlig altid set Scan Choco som min bror – eller søster,« funderer Kristian Hyllested.

Moren, Benthe Hyllested, der livet igennem har arbejdet som bogholder i Scan Choco, er gået pension, men faren kunne ikke drømme om at stoppe. Han titel er koncerndirektør for foretagendet, der også tæller den nyindkøbte virksomhed Interpresent, som står for onlinesalg af gaveæsker til både virksomheder og private. Han kommer stadig fast i virksomheden mindst én gang om ugen.

»Det er min hobby. Jeg har gået og snuset til slik, siden jeg var barn, og jeg kan ikke slippe det og mit netværk,« siger Jens-Jacob Hyllested, der dog bliver forstemt over de stadig stigende afgifter på sukkervarer – nu på 25,97 kroner per kg.

Han og sønnen er begge typen, der tager mindst lige så mange fotos af udenlandske supermarkeders slikafdelinger som af familien, når de er på ferie, for der skal altid researches i forhold til nye importmuligheder – f.eks. er Scan Choco lige nu ved at lancere en amerikansk succes, Sour Jacks, som er syrlige vingummier med en lang smagsoplevelse.

Selv om de har været med i mange år og set meget, sker der ny udvikling:

»I dag har vi jo f.eks. også slik, du ikke kan spise. For nylig stod jeg på en messe og smagte på noget lakrids, der var så stærkt, at jeg bare måtte spytte det ud. Men det er jo det, de unge vil have i dag. De konkurrerer om, hvor længe de kan have det i munden, og dem, der holder længst, er kongerne,« konstaterer Kristian Hyllested og refererer til bl.a. Scan Chocos ultrasyrlige såkaldte Brain Blasters.

Langt de fleste varer spiser de dog med glæde – og der bliver prøvesmagt slik på kontoret hver dag.

