Midtbyens borgere skal kunne finde parkering – besøgende i Aarhus må sætte bilen i p-huse eller uden for byen

Det skal være slut med at cirkle rundt for at finde parkering til bilen, når beboerne kommer hjem til midten af Aarhus.

Det er i hvert fald intentionen med den nye parkeringspolitik i Aarhus Kommune, som et flertal – bestående af Alternativet, Enhedslisten, Socialdemokratiet og SF – i byrådet har meldt sig klar til at sige ja til på det kommende byrådsmøde den 4. april. For udover øgede p-priser og tidsbegrænsning for besøgende indlemmes flere bydele af Aarhus i området med beboerparkering som følge af den nye kommunale p-politik.

»Beboerparkering skaber ikke flere p-pladser, men ordningen forbedrer beboernes mulighed for at komme hjem til en p-plads i nærheden af deres bolig, idet langtidsparkering for f.eks. pendlere ikke længere vil være attraktiv,« siger trafikplanlægger Steffen Arnbo Nielsen, Center for byudvikling og mobilitet, Aarhus Kommune.

Beboerparkering findes i dag i en stor del af Aarhus midtby, men ifølge forslaget, som allerede har været behandlet første gang af byrådet, skal beboerparkering udbredes til at omfatte det meste af midtbyen inden for Ringgaden. Nye områder med beboerparkering bliver bl.a. Trøjborg, den sydlige del af Frederiksbjerg, området nord for øgaderne og Langenæs. I områder med beboerparkering er langtidsparkering ikke mulig for besøgende udefra.

Aarhus Kommune overvejer også, om der skal etableres nye offentlige parkeringsanlæg, hvis behovet viser sig. Der er nemlig formentligt ikke parkering på gaden til alle, der køber en beboerparkeringslicens.

»Det er svært at opgøre hvor mange beboere, der har adgang til bil i et givent område, men vores vurdering er, at der er områder, hvor der ikke vil være parkering til alle, hvis alle skal parkere præcis på samme tidspunkt,« siger Steffen Arnbo Nielsen.

Eksempelvis er der på det nuværende beboerparkeringsområde på Frederiksbjerg 1.275 p-pladser, mens der er solgt 2.077 beboer-p-licenser. Det samme gør sig gældende ved øgadekvarteret, hvor der er optalt 1.316 parkeringspladser og solgt 1.889 licenser.

Under observation

Ud over områderne inden for Ringgaden og Langenæs vil Aarhus Kommune bl.a. holde området ved Katrinebjerg og ved parcelhuskvarteret tæt på Friheden under observation i en periode. Hvis kommende optællinger viser, at der også her er behov for at indføre beboerparkering, har Aarhus Kommune via Parkeringspolitikken 2018 sikret sig ret til det.

Men sikkert bliver det, at beboere med en p-licens kun får adgang til at holde i et specifikt område af byen. Der vil dermed fortsat være en opdeling i særlige beboer-p-områder. Formentlig kommer det også til at være tilfældet på Frederiksbjerg, hvor den sydlige del af bydelen også skal have beboerparkering.

»Det vil stadig være områdeinddelt, men der er ikke truffet en politisk beslutning om den nøjagtige zoneafgrænsning. Det skal med i den næste del af arbejdet. Når politikken er vedtaget, skal vi gå gaderne igennem for at finde en løsning,« oplyser Steffen Arnbo Nielsen.

Beboerparkering kan kun finde sted på offentlige veje. Derfor er bl.a området omkring det tidligere Århus Amtssygehus, som skal omdannes til et nyt boligkvarter, foreløbig ikke en del af beboerparkeringszonen.

Beboerparkering koster i øjeblikket 265 kr. om året, og for det beløb kan beboerne parkere døgnet rundt i deres område. Prisen for beboerparkering sættes ifølge forslaget op til 500 kr. om året. Og for gæster skal der fremover – når sagen er vedtaget – betales for parkering til kl. 23.00. I dag skal byens gæster betale frem til kl. 19.00.

Aarhus Kommune forventer, at den nye parkeringspolitik kan være fuldt gennemført i 2019. Hvis indstillingen går igennem byrådet bliver Frederiksbjerg ifølge Steffen Arnbo Nielsen formodentligt det første område, som vil blive indlemmet i den nye beboerparkeringszone.

Flertal siger ja

»Vi vil gå frem i forhold til hvilke områder, hvor problemerne er størst. Det er i øjeblikket Frederiksbjerg syd,« siger han.

En meningsmåling lavet af Wilke for JP Aarhus fra december 2017 viste, at et flertal af aarhusianerne er med på yderligere beboerparkering i hele Aarhus midtby. I målingen svarede 50,5 pct. af de adspurgte ja til mere beboerparkering, mens 25,3 pct. svarede nej, og 24,2 pct. svarede ved ikke.

Enhedslisten vil hyre flere kommunale p-vagter

I 2017 var der i midtbyen (inden for Ringgaden) et samlet udbud af parkeringspladser i dagtimerne på ca. 33.600 pladser, hvoraf ca. 21.200 er offentligt tilgængelige. Af de sidstnævnte er ca. 33 pct. betalingspladser, 22 pct. er tidsbegrænsede og resten er frie pladser, viser tal fra kommunen. Kommunens tal viser også, at det er ca. 30 pct. af beboerne i midtbyen, der har en bil i husstanden.

Den nye Parkeringspolitik 2018 lægger op til at gøre det gratis for el- og hybridbiler at få parkeringslicens. Øvrige bilister skal betale 22 kr. i timen fra kl. 08.00-19.00 ved gadeparkering i midtbyen. Desuden vil byrådsflertallet øge søndagsbetaling for gadeparkeringen til fem kr. i timen. I dag er det gratis at parkere i Aarhus om søndagen, hvilket det også fremover vil være i de kommunale p-huse. De forhøjede p-priser skal sikre Aarhus Kommune omkring 21,6 mio. kr. mere i indtægt. Pengene skal dog deles med staten.