Rekordfå udtaget til Kunstnernes Påskeudstilling

2018 blev året, hvor færrest kunstnere nogensinde skal udstille til Kunstnernes Påskeudstilling, som åbnes lørdag i Kunsthal Aarhus. Der har ikke været en beslutning på forhånd om at skære antallet ned, og de indsendte værker var ikke ringere end tidligere år. Alligevel har censurkomitéen i år skåret helt ind til benet og antaget markant færre end tidligere.

Kunstnernes Påskeudstilling 2018 Kunsthal Aarhus Lørdag den 17. marts åbner udstillingen fra 14-17 og fortsætter indtil den 15. april. Der er fri entré til alle udstillinger på Kunsthal Aarhus året ud. 20 kunstnere blev i år udtaget i sammenligning med sidste års antal på 53. 374 personer indsendte i alt 1766 værker til vurdering. 14 af 20 er debutanter ved årets påskeudstilling. KP-prisen på 10.000 kr. uddeles på ferniseringsdagen af en jury på tre. Publikumsprisen gives for det værk, som flest besøgende har stemt på i hele udstillingsperioden, og udløser ligeledes 10.000 kr. Begge priser er sponsoreret af Aarhuus Stiftstidendes Fond. Onsdag den 11. april kl. 19-21 kommer ”How to Build an Artist Brand – Tutorial by Mette Riise”, uddeling af Publikumsprisen og Artist-talk med SPRING-udstillerne.

Helt præcist skal 29 værker af 20 forskellige kunstnere udstilles lørdag. Antallet af kunstnere er det laveste i de 72 år, hvor Kunstnernes Påskeudstilling har eksisteret. 374 personer havde indsendt værker i håbet om at få dem udstillet, og sidste år var antallet næsten det samme med 383 ansøgere. Forskellen ligger i, at 53 personer blev udvalgt sidste år, hvilket er mere end dobbelt så mange som i år.

»Vi har selvfølgelig allesammen bemærket, at det i år er rekordfå værker. Forskellen fra tidligere år er, at censurkomitéen har diskuteret meget i alle tre runder. Tidligere har der ofte indfundet sig en form for konsensus, når man kommer i anden og tredje runde,« siger Ole Hansen, der er forretningsfører for Kunstnernes Påskeudstilling, med henvisning til udvælgelsesmetoden, hvor dommerpanelet vælger værker fra over to runder og i tredje runde antager dem, de mener er bedst.

Den kritiske stemme

»Der er altid en kritisk stemme og en positiv stemme i diskussionen. Og der er det i mange tilfælde den kritiske røst, der har fået overhånd i år. Men det kan egentlig være en skrøbelig sag, for de diskuterer både med sig selv og hinanden. Og det er særligt, at de har talt så meget om dem. Det adskiller sig fra tidligere år,« siger Ole Hansen, som har siddet bag censurkomitéen de seneste ni år og derfor er den eneste, som kan sammenligne så langt tilbage i tiden.

»Det har været sværere i år, vil jeg umiddelbart tro. Men er det så, fordi det var dårligere værker? Det synes jeg personligt ikke. I bestyrelsen har vi talt om, at de indsendte værker i vores øjne var lige så interessante og farverige, som de plejer at være. Men det er bare faldet sådan ud, at den kritiske stemme fik overtaget i mange situationer,« fortæller han.

Klokken 14 åbnes udstillingen af kulturminister Mette Bock, hvorefter man kan beundre de udvalgte værker, som fordeler sig på en bred vifte af både malerier, skulpturer, tegninger, et foto, video, broderi, keramik og installationer.

Kunstnernes Påskeudstilling er en censureret udstilling, hvilket vil sige, at alle kan indsende en række værker, som anonymt bliver vurderet af et dommerpanel. Værkerne er udvalgt af kunstnerne Claus Ejner, Uffe Isolotto, Elsebeth Jørgensen, Sofie Bird Møller og Christian Vind, som alle har erfaring i både egen udøvende kunst og vurdering af andres.

SPRING-udstilling

Det er ikke noget specielt, at så mange af de udvalgte kunstnere er debutanter, fortæller Ole Hansen. Det betyder blot, at de ikke har udstillet på Kunstnernes Påskeudstilling før. Flere har udstillet andre steder. Men han understreger, at mange sender ind igen år efter år.

Sammensætningen på den endelige udstilling er komplet tilfældig. For selvom dommerne ofte foretrækker at se værkerne i sammenhæng, er det ikke en mulighed. Værkerne vurderes individuelt for at skabe mest mulig inklusion ifølge Ole Hansen. På den måde bliver de rigtige udtaget og ikke dem, som hænger bedst sammen rent æstetisk.

Samme dag åbner også en anden udstilling med navnet SPRING. Titlen er dobbelttydig, da den både indikerer årstiden og samtidig refererer til kunstnerne, som ”er på spring”. For det er nemlig kunstnere, som tidligere har udstillet på Kunstnernes Påskeudstilling, der står bag. I år er det Mette Riise, Noelia Mora Solvez og Ragnar Stefánsson, som har fået et halvt år til at forberede og sammensætte en udstilling i fællesskab.