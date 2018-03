Supercykelsti: Hallssti bliver to meter bredere

En del cyklister har nok prøvet det.

At være alt for tæt på at ramme en fodgænger på den smalle Hallssti mellem M.P. Bruuns Gade og Frederiks Allé.

Men nu er der lys forude – eller rettere plads forude.

Bünyamin Simsek (V), teknisk rådmand

Et nyt særligt brodæk, som opsættes på skråningen, vil gøre stien to meter bredere, så der bliver bedre plads til både cykler og gående.

Arbejdet er allerede i gang, og planen er, at forbedringen af Hallssti skal være klar til brug i juli i år. Når forbedringen kun gælder stiens stykke fra M.P. Bruuns Gade til Frederiks Allé, har det en særlig forklaring.

»Forbedringen af Hallssti er egentlig et projekt, der indgår i supercykelstiprojektet. Oprindelig var det planen, at supercykelstien skulle komme ind ad Park Allé, men siden er det blevet Frederiks Allé, og med forbedringen af Hallssti får vi forbedret forbindelsen over mod banegården,« siger Lars Clausen, projektleder i Teknik og Miljø.

Cyklister i eget spor

Stålkonstruktionen, der skal udgøre brodækket, er i gang med at blive støbt hos HSM Industri i Grenaa – i øvrigt firmaet, der også har leveret udsigtstårnet på Aarhus Havn og helikopterplatformen til Det Nye Aarhus Universitetshospital som omtalt i JP Aarhus for nylig.

Teknisk rådmand Bünyamin Simsek (V) glæder sig over, at stien nu kan forbedres:

»Tusindvis af aarhusianere færdes dagligt på Hallssti, og vi skal selvfølgelig sikre, at de kommer sikkert frem. Særligt fodgængere bliver i dag presset af de mange cyklister på strækningen. Med denne udvidelse får de deres eget dedikerede spor tilbage, fordi cyklisterne bliver fordelt på to spor i stedet for ét,« siger rådmanden i en omtale af projektet.

Nyt cykelparkeringshus

Med en bredere sti og supercykelsti bliver der formentlig endnu flere cykler på stien og dermed formentlig også endnu større behov for flere cykelparkeringspladser ved banegården. Det er der også udsigt til, for planen er, at projektering og byggeri af et nyt cykelparkeringshus på Bruuns Bro kan sættes i gang i 2019, når en ny lokalplan er på plads.

Indtil parkeringshuset er færdigt, bliver der arbejdet på at finde en midlertidig løsning til de mange parkerede cykler på Hallssti.