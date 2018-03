Byens farligste kryds ligger i Aarhus V

En bilist ser sit snit til at komme igennem et kryds, selvom det gule lyssignal er tættere på rødt end grønt. Med høj fart kommer en cyklist hjulende ad cykelstien og forventer, at bilisten forude venter med at svinge til højre. Eller en bilist tager chancen og svinger over modsatte kørebane, selvom en modkørende bil er temmelig tæt på.

Noget, som er godt i ét kryds, kan være galt i et andet. Winnie Hansen, fagkoordinator i Vejdirektoratet Noget, som er godt i ét kryds, kan være galt i et andet.

Og bang! Uheldet er ude.

Sidste år skete det 243 gange i aarhusianske kryds – i 64 af uheldene kom en eller flere personer til skade. Ifølge kommunens såkaldte sortpletudpegning, som oplister 10 kryds, hvor mindst fem ulykker har resulteret i personskade i de seneste fem år, er ringvejssystemet særligt udsat. Krydsene Hasle Ringvej/Herredsvej samt Åby Ringvej/Jernaldervej i Aarhus V ligger med henholdsvis 10 og 9 uheld i toppen af listen. Men også Hasle Ringvej/Paludan Müllers Vej og Viby Ringvej/Søren Frichs Vej figurerer på listen med syv og seks uheld.

Uheld Kryds i Aarhus Uheldsstatistik for alle kryds i Aarhus Kommune i 2017. I 22 pct. af uheldene var der involveret venstresvingende køretøjer. I 18 pct. var der involveret krydsende køretøjer. I 35 pct. blev en cyklist påkørt. I 7 pct. blev en fodgænger påkørt. 74 pct. af alle uheld med cyklister involveret sker i kryds. 12 pct. af alle uheld i kryds er en højresvingsulykke, hvor en bil og en cyklist støder sammen. Kilde: Aarhus Kommune

»Ringvejskryds er især udsat på grund af trafikantadfærd, som er svær at ændre. Mange bilister passerer det gule lys, og både cyklister og bilister har ofte for høj fart, så der ikke er tid til at reagere for at undgå uheld,« siger Pablo Celis, trafiksikkerhedsmedarbejder hos kommunens mobilitetsafdeling.

Som tidligere beskrevet i JP Aarhus har Østjyllands Politi et stort fokus på trafikindsatser i Aarhus Vest, hvor der bl.a. er blevet beslaglagt køretøjer fra vanvidsbilister.

Aarhus Kommune bruger udpegningen af de sorte pletter til at analysere de enkelte ulykker i krydsene. Hvis nogle typer uheld eller trafikanter går igen, kan kommunen med justeringer reducere antallet af ulykker. Justeringerne kan bl.a. være at etablere såkaldte rumlefelter, der giver cyklister et fysisk ubehag, bundne venstresving med grøn pil eller at sikre gående og cyklister grønt i længere tid.

Vejdirektoratet udstikker retningslinjerne for kommunernes arbejde med at finde sorte pletter. Winnie Hansen, direktoratets fagkoordinator i afdelingen for trafiksikkerhed og cykling, forklarer, at man i Danmark begyndte at samle uheldsstatistikker i kryds i 1970’erne.

»Erfaringerne har vist, at der ikke er noget, der kendetegner et farligt kryds. Det er altid meget lokalt bestemt. Noget, som er godt i ét kryds, kan være galt i et andet,« siger hun.

Aarhus Kommune har lavet den seneste udpegning af sorte pletter ud fra ulykkestal med personskade i årene 2013-2017. Sidste års 243 uheld med personskade i de 64 er et fald fra 2016, hvor 78 personer kom til skade i 399 uheld i kryds.