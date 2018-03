Byrådsflertal sagde ja til Systematic-højhus

IT-virksomheden Systematic fik onsdag bred opbakning i byrådet til opførelsen af et 15-etagers højhus på Søren Frichs Vej i Åbyhøj.

Byggesagen var blandt de prioriterede sager på det en time lange byrådsmøde og efter 25 minutters debat blev sagen tiltrådt. Dermed kan byggeselskabet Olav de Linde gå i gang med at opføre det 58 meter høje hus til Systematic.

»Når vi har virksomheder i Aarhus, der vækster, så er der også behov for, at virksomhederne får mere plads. Og det er faktisk essensen i denne plan,« sagde det socialdemokratiske byrådsmedlem Ango Winther.

Venstre støttede også byggeriet.

»Vi havde gerne havde set, at tidligere teknikrådmand Kristian Würtz havde inddraget teknisk udvalg og efterfølgende borgerne langt tidligere. Det kunne have sparet såvel bygherre, lejere og naboer i området for meget besvær. Vi har drøftet det længe i Venstre, men det udslagsgivende har været det høje antal vidensarbejdspladser,« sagde Heidi Bank (V).

Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti kunne ikke tiltræde indstillingen om en ny lokalplan for området. Beboerprotesterne over højhusbyggeriet har medført mange beboerprotester. Højhuset bliver placeret i den såkaldt grønne kile, der er et rekreativt naturområde fra Søren Frichs Vej ud mod De Tre Broer. Beboere i området frygter, at huset vil blive til stor gene for området. Den nye lokalplan ændrer den maksimale bebyggelsesprocent for området fra 60 til 140. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Derfor er der bl.a. udarbejdet et kommuneplantillæg. Forslaget har været i offentlig høring, hvor der bl.a. er modtaget 157 høringsbidrag samt en digital underskriftsindsamling med 640 tilkendegivelser imod forslaget.

Overvejer anke

Ifølge kommunen vil et stort antal af de nærliggende boliger og kolonihaver komme til at mærke byggeriets slagskygge. Beboerne overvejer et nyt skridt i sagen.

Beboerdemonstration mod højhus: »Det svarer nærmest til, at man byggede et højhus i Mindeparken«

»Byrådets beslutning er et nederlag, men nu overvejer vi, om vi kan anke sagen. Det afhænger af, om der er begået procedurefejl, hvilket vi har sat rådgivere til at se på,« siger Tommy Jervidal, formand for Foreningen Bevar Den Grønne Kile.

»Uanset hvad kan vi konstatere, at man har spildt vores tid. Man har alligevel ikke villet lytte til os. Det har været et spil for galleriet,« siger Tommy Jervidal.

Byggeriet af højhuset m.m. vil give Systematic 7.400 kvm ekstra.