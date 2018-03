Kolonihavefidus breder sig i Aarhus

En ny kolonihavehandleplan er på vej i Aarhus Kommune. Det sker bl.a. på baggrund af en stigende tendens til ulovlig helårsbeboelse i flere haveforeninger. Nu vil kommunen se nærmere på, om reglerne skal ændres.

»Inden for de seneste år har der været en stigende tendens til helårsbeboelse, som hverken er tilladt ifølge reglerne i kolonihaveloven eller kontrakterne med Aarhus Kommune,« siger Henning Skaarup, projektleder for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Som udgangspunkt må kolonihaveejerne opholde sig i haverne mellem kl. 7-21 i vinterperioden. På trods af det tillader nogle haveforeninger enkelte overnatninger over vinteren, mens andre tillader beboelse fra starten af marts.

Genkender ikke billedet

Vurderingen bygger bl.a. på tidligere klager, observationer og samtaler i haveforeningerne. Ifølge Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, er helårsbeboelse særligt udbredt i seks haveforeninger. Men haveforeningerne genkender ikke selv den problematik. HF Bjødstrup Mose er en af de omtalte:

»Kolonihavehuse er i dag af en sådan kvalitet, som gør, at mange bruger havehusene i vinterhalvåret. Det er ikke ulovligt og ikke det samme som helårsbeboelse,« skriver bestyrelsen i en mail.

I Haveforeningen af 10. maj 1918 erkender bestyrelsesformand, Henrik Kruse, at der tidligere har været helårsbeboelse:

»Vi har haft studerende, der ikke kunne finde sted at bo, som blev boende herude uden for sæson. Det har jeg ikke set som et kæmpe problem, men det er selvfølgelig et problem i forhold til lovgivningen.«

De forskellige fortolkninger af reglerne er noget af det, kolonihaveforeningerne og Aarhus Kommune skal arbejde med i en ny kolonihavehandleplan over foråret.

Presset boligmarked

Aarhus Kommune udpeger i materialet, der bl.a. ligger til grund for arbejdet med handleplanen, en række faktorer, der kan have ført til den ulovlige tendens.

Et presset boligmarked, større kolonihaver og få udgifter kan friste kolonihaveejere til at bo permanent i kolonihaverne. Desuden besluttede byrådet at udvide størrelsen på kolonihaverne fra 40 til 50 kvm i 2015. Og perioden for lovlig beboelse blev udvidet fra seks til syv måneder.