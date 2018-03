Aarhus Byråd: Politikere kritiserer at skulle behandle 27 punkter på en time

»Vi har en lille smule travlt«, konstaterede borgmester Jacob Bundgaard (S) ved indledningen på onsdagens byrådsmøde.

Og det må man give ham ret i. 27 punkter på dagsordenen ventede de 31 diskussionslystne byrådsmedlemmer, som satte sig sammen kl. 17.00 efter først et møde med børne- og ungebyrådet. Derefter ventede et byrådsmøde på blot en time, da byrådet senere onsdag aften skulle holde temamøde med drøftelse af bl.a. byrådets rolle som politisk ledelse af bysamfundet.

Den pressede dagsorden betød, at byrådet skulle behandle alle de såkaldt prioriterede sager først, hvilket er sager, som er vigtige at få diskuteret på grund af eksempelvis en tidsfrist. Men med otte prioriterede sager på onsdagens dagsorden var det forudsigeligt, at alt for mange sager nu er udsat til behandling på det kommende byrådsmøde den 4. april, mener Venstres Hans Skou, som tog kritikken op på onsdagens gruppeformandsmøde, der blev holdt før byrådsmødet.

Set med borgervinklen er det ikke i orden, at vi laver så stor en dagsorden, når vi på forhånd ved, at vi ikke kan nå punkterne. Hans Skou (V), byrådsmedlem i Aarhus Set med borgervinklen er det ikke i orden, at vi laver så stor en dagsorden, når vi på forhånd ved, at vi ikke kan nå punkterne.

»Set med borgervinklen er det ikke i orden, at vi laver så stor en dagsorden, når vi på forhånd ved, at vi ikke kan nå punkterne. Møderne med børne- og ungebyrådet og temamøderne er rigtige, men jeg håber, at vi fremover kan få en bedre afstemt byrådsdagsorden. Mange skyder os i skoene, at tingene tager lang tid i Aarhus Kommune. Det er dette med til at understrege,« siger byrådsmedlem Hans Skou, gruppeformand for Venstre i byrådet.

Enhedslistens politiske ordfører, Keld Hvalsø, kalder onsdagens byrådsmøde »superproblematisk«.

»Jeg bruger selv tid på at forberede længden af mine møder, så folk ikke skal forberede sig unødigt. Der er en berettiget forventning om, at byrådsmedlemmerne er forberedte, og mængden er i forvejen meget stor. Rutinerede medlemmer havde måske kun forberedt sig til de prioriterede sager, men ret beset kan man jo ikke vide, hvordan borgmesteren vil gribe mødet an,« siger han.

De Konservatives Marc Perera Christensen understreger, at temadrøftelserne er vigtige for, at byrådet under friere rammer end til byrådsmøderne kan tænke mere langsigtet.

»Onsdag landede planlægningen af byrådsmødet dog uhensigtsmæssigt, fordi de prioriterede sager var så store,« siger Marc Perera Christensen, der især ærgrer sig over den korte debat af kvalitetsrapporten om bl.a. trivslen på skole- og dagtilbudsområdet.

»Ved byrådets andenbehandling af sager er der sjældent nyt. Men kvalitetsrapporten på børne- og ungeområdet blev behandlet første gang, hvor der ofte kommer spændende og relevante emner op i byrådsdebatten, som kan ende ud i konkrete ændringer,« siger Marc Perera Christensen.

S: Overvejelse værd

Socialdemokratiets gruppeformand, Camilla Fabricius, understreger, at man altid skal overveje, om byrådets tid kan planlægges bedre. Men både børne- og ungebyrådets møde og temadrøftelserne var vigtige.

»Der er en hårfin grænse mellem drift og udvikling. Flere sager på dagsordenen viste, at vi har brug for at udvikle byrådets praksis via temamøder. Ser man f.eks. på borgernes og virksomhedernes oplevelse af sagen om Systematics højhus på Søren Frichs Vej, er det tydeligt, at vi skal se på, hvordan vi bedre inddrager folk i beslutningsprocesserne,« siger hun.

Kom og snak med politikerne om dit problem på kulturområdet – der er tid på rådhuset kl. 22.15.

Christian Mølgaard er juridisk chef i Aarhus Kommune og er med i den øverste ledelse af Borgmesterens Afdeling, som bl.a. står for planlægningen af byrådsmøderne via byrådssekretariatet. Ifølge Christian Mølgaard var mødet onsdag ikke usædvanligt.

»Der er tradition for at gøre det, som vi gjorde i går. Det handler om, at borgmesteren sætter punkterne på dagsordenen, når de er klar. Det handler også om information til politikere om, hvilke sager der skal behandles, og om deres mulighed for at prioritere og sende sager i udvalg for en nærmere drøftelse,« siger Christian Mølgaard, der erkender, at modellen har uhensigtsmæssigheder.

»Der kan være borgere eller virksomheder, der venter på sagsbehandling,« siger Christian Mølgaard, som påpeger, at det er partiernes gruppeformænd, der kan ændre praksis i håndteringen af byrådsdagsordenerne.

»Det kan godt ændres, men gruppeformandskredsen er stedet at ændre noget,« siger Christian Mølgaard.