Bilister fik p-afgifter ved Marselisborg Slot - nu er de alle annulleret

I dagene efter prins Henriks død i midten af februar, valgte tusindvis af personer at lægge vejen forbi Marselisborg Slot for eksempelvis at efterlade en blomst, bamse eller hilsen.

I den forbindelse var der pres på parkeringspladserne i området. Og det fik flere bilister til at parkere ulovligt.

Ny parkeringspraksis kan være årsag til flere bøder

Således blev ni bilister mødt af en p-afgift i forruden, da de vendte tilbage til deres biler, skriver Århus Stiftstidende.

Dét har resulteret i flere klager til Aarhus Kommunes' Teknik og Miljø-afdeling. Klagerne ser ud til at have gjort indtryk ved kommunen.

Man har i hvert fald valgt at annullere samtlige af p-afgifterne, der blev uddelt ved dronningens sommerresidens.

»Vi kunne godt se, da vi så folks reaktioner, at det var en upassende baggrund at udskrive p-afgifter på,« forklarer Kim Gulvad Svendsen, afdelingschef i Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune, over for Århus Stiftstidende.

Afdelingschefen påpeger, at der er tale om en »sjælden situation«.

Han tror derfor ikke, at de annullerede p-afgifter vil føre til, at flere i fremtiden vil klage, hvis de mener, at de har fået en uretmæssig p-afgift.