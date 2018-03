Den 45-årige Rambøll-direktør Henrik Seiding er ansat som ny direktør for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Han tiltræder senest 1. juli stillingen, som har været ledig, siden den tidligere direktør Erik Jespersen blev fyret i juni 2017 efter en stribe afsløringer af embedsmisbrug.

Henrik Seiding er i øjeblikket executive direktør i Rambøll Management Consulting, hvor han bl. a. har haft fokus på at hjælpe den offentlige sektor med at skabe gode resultater inden for byudvikling, klimaløsninger, energi og vand. Han har også erfaring med politisk rådgivning og optimering af arbejdsgangene i den offentlige sektor og har haft flere ansættelser i Finansministeriet, hvor han senest var kontorchef i Center for kvalitet, afbureaukratisering og ledelse.

Siden har Henrik Seiding haft ledende stillinger i Rambøll Management Consulting og Rambøll Gruppen, hvor han bl. a. har været i spidsen for aarhusianske projekter som f. eks. kortlægning af Business Region Aarhus’ internationale konkurrenceevne og analyse af vækstpotentialet i Aarhus-Hamburg korridoren.

Blå bog Henrik Seiding 45 år.

Cand. scient. pol. ved Aarhus Universitet i 2000.

Fuldmægtig, projektleder og senere kontorchef ved Finansministeriet.

Konsulent, afdelingsleder og senere direktør ved Rambøll Management Consulting.

Direktør for Teknik og Miljø fra 2018.

Henrik Seiding, der blev cand. scient. pol. på Aarhus Universitet i 2000, er far til en sammenbragt børneflok på fire og bor i Risskov. Han bruger gerne fritiden i sommerhus, er aktiv bruger af byens kulturliv som f. eks. Northside, Aros, Moesgaard og Øst for Paradis.

Blandt direktørens første opgaver bliver en omorganisering af de 1.350 medarbejdere i Teknik og Miljø, som skal gøre forvaltningen mere effektiv og genskabe tilliden.

Teknikrådmand Bünyamin Simsek (V) har netop fremlagt en plan for den opgave med styrkelse af de tværgående support- og controlling-funktioner og samling af myndighedsopgaver i en afdeling, der bl.a. skal styrke borger- og virksomhedsservice.

Derudover skal hele magistratsafdelingen også flyttes rent fysisk, når hovedparten af medarbejderne flytter ind i et nyt byggeri, der står færdig i Gellerup i begyndelsen af 2019.

Aarhus Byråd godkendte ansættelsen onsdag efter en indstilling fra et enigt ansættelsesudvalg bestående af rådmand Bünyamin Simsek (V), magistratsmedlem Camilla Fabricius (S), formand for teknisk udvalg Keld Hvalsø (EL) samt stadsdirektør Niels Højberg og fire chefer og medarbejdere i Teknik og Miljø.

Med ansættelsen af Henrik Seiding er der muligvis sat punktum for et lettere kaotisk forløb om direktørposten.

Direktør fyret efter rapport: Overhørte flere advarsler

Efter fyringen af Erik Jespersen i juni sidste år overtog stadsdirektør Niels Højberg i første omgang jobbet som direktør for Teknik og Miljø, og i august blev tidligere S-folketingsmedlem Pernille Blach Hansen udpeget som ny direktør for Teknik og Miljø af et rødt flertal i byrådet. Men da det kom frem, at den borgerlige fløj i byrådet ikke kunne støtte hendes kandidatur, valgte hun at trække sig.

Herefter blev senior direktør i Rambøll Erik Møberg i september ansat som midlertidig direktør, og han erstattes altså nu af en anden Rambøll-direktør, når Henrik Seiding tiltræder senest 1. juli.