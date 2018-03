Smilets tegner i Smilets by

»En dag, min søn, vil du blive tegnet, og så ved du, at du er blevet til noget.«

Ordene skulle angiveligt engang være sagt af Chris Wammen til dennes søn, Nicolai Wammen. Unge Wammen blev senere borgmester i Aarhus og har utallige gange lagt ansigt, krop og korpus til tegner Rasmus Sand Høyers spiddende streger i JP Aarhus. Og det er vel ikke for meget at sige, at man ikke for alvor har markeret sig som politiker i Aarhus, hvis man ikke har optrådt i Rasmus Sand Høyers tegninger.

Jacob Bundsgaard overtog en rådmandspost efter Flemming Knudsen. Og i Rasmus Sand Høyers univers, også hans tøj. Tegning Rasmus Sand Høyer.

Her var Wammen først en lille hund, siden blev han bykonge og Wonder Boy. Louise Gade var den lille fregnede Louise og Jacob Bundsgaard optrådte til at begynde med i Flemming Knudsens aflagte jakkesæt. Sidstnævnte var efter sigende ikke medlem af Rasmus Sand Høyers fanklub. Mens andre politikere havde flere af originaltegningerne af dem selv hængende på deres kontorer, var Flemming Knudsens vægge Høyer-fri zone. Fra det socialdemokratiske bagland kom der af og til indirekte henvendelser til redaktionen om at stoppe portrætteringen af Flemming Knudsen. Det håndterede Rasmus Sand Høyer på sin egen måde. I en periode byttede Flemming Knudsen krop med Louise Gade. Andre gange blev Knudsen forsøgt maskeret med en batman-maske, og alligevel kunne ”offerets” identitet ikke skjules. Flemming Knudsen blev i en årrække altid portrætteret med et rødt slips med enten Gøl eller McDonald’s-logo, og måske blev det med tiden nemmere for ham at rumme tegningerne. I forbindelse med en udklædningsfest rettede Flemming Knudsen efter sigende henvendelse til burgerkæden for at låne et slips til sit eget kostume.

Det er uvist om Marc Perera Christensen på samme måde har været klædt ud som Lille Per eller om tidligere rådmand Peter Thyssen på et tidspunkt har optrådt som ”Manden med den gule hat” fra Peter Pedal. Men sikkert er det, at Rasmus Sand Høyers tegninger uløseligt er forbundet med JP Aarhus, og at ingen på samme måde har indfanget byens små og store begivenheder i de 20 år, avisen har eksisteret. Derfor er det også naturligt, at Rasmus Sand Høyer står bag vores fødselsdagsplakat, hvor man med et smil på læben kan grave sig ned i byens udvikling de seneste 20 år. Plakaten kan købes på mitjp.dk.

Her er udvalgte eksempler på Rasmus Sand Høyer-tegninger bragt i JP Aarhus:

Efter sigende var tidligere borgmester Flemming Knudsen (S) ikke stor fan af Rasmus Sand Høyers tegninger. Tegning: Rasmus Sand Høyer

I en årrække blev den konservative Marc Perera Christensen tegnet som Lille Per med elefanten Bodil Kjer. Tegning: Rasmus S Høyer.

Aarhus midstede Å'et under Nicolai Wammen. Tegning: Ramus Sand Høyer

På et tidspunkt opgav Jacob Bundsgaard efternavnet Johansen. Det blev naturligvis tegnet. Tegning: Rasmus Sand Høyer